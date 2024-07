Venezuela: Uruguay y otros ocho países "exigen la revisión completa de los resultados con la presencia de los observadores independientes"

"El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas", indica el comunicado.

Los gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto este lunes manifestando "profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de Venezuela".

Los nueve países latinoamericanos "exigen la revisión completa de los resultados con la presencia de los observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano".

"El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas", indica el comunicado.

"Nuestros gobiernos solicitarán una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular, enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia de nuestra región", cierra.

El presidente Luis Lacalle Pou se manifestó esta madrugada asegurando que no reconocería los resultados porque "no confía en la forma y los mecanismos utilizados".

Comunicado sobre elecciones en Venezuela: pic.twitter.com/QRrU6er4iV — Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@MRREE_Uruguay) July 29, 2024

Horas antes el presidente Luis Lacalle Pou se había manifestado acerca de los cuestionados resultados electorales en Venezuela. "Así no! Era un secreto a voces. Iban a 'ganar' sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él", escribió el mandatario en la red social X.

Ya en la madrugada de este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano anunció la victoria de Maduro, que asumiría un tercer período. Tras esto, pidió "respeto a la voluntad popular" tras ser proclamado como mandatario reelecto.