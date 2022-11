"Yo no puedo escuchar ninguna conversación sin orden judicial": Heber dijo que Astesiano mintió al decir que tenía acceso a El Guardián

Heber afirmó que el próximo lunes visitará el Parlamento para explicar junto con los técnicos que trabajan sobre el sistema cómo es su funcionamiento y por qué no pueden realizarse escuchas sin orden judicial.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, afirmó que es imposible realizar escuchas telefónicas sin orden judicial y aseguró que el excustodio de Presidencia, Alejandro Astesiano, mintió al decir que tenía acceso a El Guardián.

“El Guardián no puede hacer ninguna escucha si no es con orden del Poder Judicial y de la Fiscalía”, dijo Heber en rueda de prensa, y agregó: “Cuando se afirma que Astesiano o cualquier otro… Yo no puedo escuchar ninguna conversación si no es por orden judicial, ni siquiera el director de El Guardián”.

El ministro del Interior dijo que Astesiano mintió al decirle a un empresario argentino que él tenía acceso al sistema de interceptación de llamadas y mensajes de texto conocido como “El Guardián”.

Heber afirmó que el próximo lunes visitará el Parlamento para explicar junto con los técnicos que trabajan sobre el sistema cómo es su funcionamiento y por qué no pueden realizarse escuchas sin orden judicial.