"Yo sigo tomando agua de la canilla", afirmó la ministra Azucena Arbeleche

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, afirmó este miércoles que, pese al deterioro de la calidad del servicio que brinda OSE, ella continúa tomando agua de la canilla.

“¿Está tomando agua de la canilla?”, le preguntaron a Arbeleche durante una entrevista en los estudios de radio Carve. “Sí”, respondió ella.

En la misma línea, la propia ministra comentó un episodio sucedido momentos antes de salir al aire en esa entrevista: “Cuando llegué y solicité un café, y me dijeron que tenían que ir a buscar (agua), les dije ‘no, no, yo tomo con agua de la canilla nomás’”.

“Les dije que no se compliquen porque yo sigo tomando agua de la canilla”, agregó la ministra Arbeleche.

Sus declaraciones se dieron apenas horas después de las hechas por la ministra de Salud Pública, Karina Rando, quien afirmó el martes ante la Comisión de Salud de Diputados que el agua "es potable" y "es segura".

La postura de Arbeleche, además, se suma a la expresada una semana atrás por el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien fue consultado sobre si consume agua de OSE. “El mate sí”, respondió Lema, y reafirmó la postura del gobierno de que el agua que suministra la empresa estatal “es bebible”. Luego, al ser consultado sobre si él toma “un vaso de agua” proveniente de la canilla, dijo que “no”. “Siempre tomé agua con gas. Como tomo agua con gas, generalmente tomo agua embotellada, porque me gusta el agua con gas”, respondió Lema, y agregó: “Si tomara agua sin gas y me dicen que es bebible, no tendría inconveniente”.

No obstante, fue a principios de mayo cuando el tema de la potabilidad del agua estuvo sobre la mesa. El 11 de mayo, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, fue consultado sobre si el agua, con niveles de sodio y cloruros por encima de lo habitual -a lo que semanas después se le sumó también un nivel elevado de trihalometanos- continuaba siendo potable: "Si vamos a puntos técnicos, el agua en estas condiciones no es potable, pero es bebible y consumible", dijo en ese entonces.