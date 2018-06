“Yo vine pensando que se iba a hacer justicia y que la persona iba a pagar pero resulta que no le sacan ni la libreta”

Así se manifestó el esposo de la mujer embarazada que murió en un siniestro de tránsito protagonizado por un policía, en marzo.

A dos meses del accidente, el esposo de la mujer embarazada que murió en un siniestro protagonizado por un policía, habló luego de la audiencia de formalización. Allí tomó conocimiento de que la defensa del imputado busca concretar un acuerdo reparatorio de índole patrimonial.

“Me voy mal, con un sabor amargo tremendo. Yo vine pensando que se iba a hacer justicia, que la persona iba a pagar pero resulta que no le sacan ni la libreta. Que no va preso ni dos años. La persona sale de acá y se va a tomar mate con la familia y yo estoy solo con mi hijo. Me voy mal. Me quieren ofrecer plata, ¿y yo con la plata qué hago? Yo lo que quiero es que pague como pagamos todos. Una muerte es una muerte. Si alguien mata a alguien tiene que pagar”.