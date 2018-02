Declararon ante la Justicia los detenidos por el asalto a una joyería del Enjoy Conrad

Este miércoles estuvieron declarando ante la Justicia de Maldonado los nueve delincuentes mexicanos que participaron del asalto a la joyería del hotel Enjoy Conrad.

Uno de los detenidos contó a la fiscal Sabrina Flores que tienen a su familia secuestrada en México y por ello forma parte de la banda criminal.

Los detenidos ingresaron entre el 3 y 5 de febrero a Punta del Este, donde se alojaron en tres hoteles. Dijeron que recibían órdenes directas desde México para realizar el asalto.

Investigadores del caso están convencidos de que en Uruguay hay una rama vinculada a una organización criminal, como la banda “Los Marros”. También manejan la posibilidad de que operaron junto a dos mujeres.

Este jueves a las 17:30 se vence el plazo y deberán nuevamente acudir a la Justicia, donde la fiscal del caso tendrá resultados periciales.

A partir de las 18:00 se formalizará la audiencia.



La fiscal Flores habló tras la audiencia:

“Todavía no tenemos constatado que se trata de un grupo más grande de delincuentes. Se está investigando. No dijeron el destino de las joyas. Aún no aparecieron. Hay contacto a todo nivel con la Policía mexicana. El plazo de detención es de hasta 48 horas, y como fueron detenidos sobre las 21:00, tendría que haber una resolución hasta antes de esa hora”.