Detuvieron al sospechoso del asesinato del visitador médico de Goes

Este miércoles la Policía detuvo a un hombre de 32 años, sospechoso de ser el asesino del visitador médico de Goes. El arresto se produjo en la zona de Punta de Rieles (Montevideo), indicaron a Telemundo fuentes policiales.

El ahora arrestado, de acuerdo a lo que entienden los investigadores, fue quien disparó contra José Florindo (56 años) el pasado sábado.

La persona detenida tiene antecedentes penales. La Policía sostiene que el móvil del crimen fue la rapiña. La víctima tenía $ 54.000, que no llegaron a robarle, dado que se resistió y fue en ese momento que le dispararon.

Se supone que, además del detenido, hay otras dos personas involucradas en el crimen.

El martes, consultado por este asesinato, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que no estaba claro que el móvil fuera la rapiña. "Se ha dicho que es por rapiña, no tenemos elementos para afirmar eso. ¿Por qué? Porque en el auto, no solo estaba prendido, sino que había plata en el asiento, unos $54.000 y un arma. Es bastante extraño", aseguró en rueda de prensa.

El crimen ocurrió poco antes de las 20 horas del pasado sábado, en la calle Defensa, entre Guadalupe y Rivadavia. La víctima estaba llegando a su casa luego de reunirse con amigos en un bar de la calle Coquimbo. Cuando se bajó de la camioneta que manejaba para entrar a la vivienda recibió dos disparos, uno en la pierna derecha y otro en el cuello.