Eduardo Bonomi: “Los psicópatas sexuales no se recuperan”

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, consideró que habría que realizar un seguimiento de las personas que significan un riesgo para la sociedad, a pesar de haber cumplido su condena.

“Hay personas que salen en libertad y los psicólogos, los psiquiatras, los asistentes sociales dicen: ‘no tiene arreglo’. No gusta que uno diga que una persona no se recupera, pero uno tiene que decir lo que sucede. Los psicópatas sexuales no se recuperan”, apuntó Bonomi.

Por otro lado, cuestionó la utilización de juegos en internet en niños y adolescentes.

“Hace poquito supimos del juego de la ballena, que inducía al suicidio. Y hay otro que no lo voy a mencionar porque está en este tema. Hay que tener un control mucho más fuerte del que creemos. La madre de Brissa le había sacado el teléfono y la computadora, las dos cosas. Apuntaba bien”, consideró el ministro.