El hijo de 16 años de Mónica Sosa fue imputado por receptación luego de entregar un arma y municiones

El joven la entregó en medio de la investigación que se realizó por causas vinculadas al narcotráfico y homicidio.

El hijo de la líder de Los Chingas entregó un arma que le pertenecía a las autoridades. El adolescente había salido del Inisa hace cuatro días, donde estaba privado de libertad por un delito de extorsión.

El jueves su madre fue imputada por violencia privada y además es investigada por extorsión, por el homicidio de un primo, y por intentar matar a otro.

Fiscalía estableció que el responsable del homicidio, también imputado y en prisión, fue el consuegro de Mónica Sosa.

En medio de toda esta investigación, Mónica Sosa estaba siendo monitoreada y sus conversaciones telefónicas estaban intervenidas desde marzo. Un día después del homicidio, el hijo de la líder de los chingas llamó a su madre desde el Inisa.

En la conversación decía: “Ya está, se tirotearon, ya está, lo mataron. Le encajaron, ta bueno ahora yo no me meto más. Ahora que su vida, yo porque me voy a abrir, pedile mi pistola. Sacásela y guardala en otro lado”.

Esta conversación fue la que le permitió a los investigadores dar con los responsables del homicidio. Este viernes el adolescente entregó un arma con los proyectiles y fue formalizado por receptación.

Actualmente Mónica Sosa está en prisión luego de dos procesamientos previos por extorsión y usurpación.

El esposo de Mónica Sosa cumple prisión hace dos años y tiene diez antecedentes penales. El hijo mayor de ella está en prisión acusado de homicidio y tiene dos procesamientos previos por tráfico de armas y estupefacientes.