El relato del chofer de la camioneta de la Escuela Roosevelt que fue asaltado: “El loco me decía ‘bajate, bajate’ y en una me dispara”

Luis Camacho contó lo sucedido a Telemundo.

El chofer de la camioneta de la Escuela Roosevelt, Luis Camacho, dijo a Telemundo:

Me abrió la puerta y me decía “bajate”, apuntándome con un revólver… con la camioneta en movimiento.

Y el loco me decía “bajate, bajate”. Y en una el tipo me dispara.

Me da en el brazo, y me da en el otro brazo y yo aprieto el acelerador y me voy con la camioneta.

Se me torció la camioneta, casi me choco contra una columna y el cordón.

Y seguí de largo, seguí de largo hasta que paré en Veracierto y llamamos a la Policía.