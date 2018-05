En San Luis, la Justicia dejó en libertad a los presuntos asesinos de Gustavo Barón, un hombre que portaba la remesa de un comercio el 3 de noviembre de 2017.

Beatriz Fernández, dueña del local de pagos y testigo del homicidio, habló con Telemundo tras la decisión judicial:

“Estamos desconcertados. Se trabajó muchísimo. Estaban todas las pruebas y, de un momento al otro, se cambió la fiscal, el juez y dictamina que queden libres.

Se pidió una reunión a las hijas y la esposa de (Barón). Le pedí a mi cuñado que me acompañe. En ese momento iba con él, me bajo en la vinería El Viejo Pancho y las cosas ya habían pasado. Los asesinos escaparon con el dinero.

Otra cosa que no entiendo es que los encontraron con mi celular y el de mi cuñado, los estaditos de la agencia, boletas y el dinero que estaba con una mariposa. Es increíble.

Ninguno de los dos que los persiguieron fue citado. Un montón de pistas que fui llevando al tanto se esfumó. Dice en los audios ‘van los viejos de la quiniela, en un auto blanco, es ahora o nunca’.

No me preocupa que haya represalias, no les tengo miedo. Sí me preocupa mi compañera porque ellos podrían tomar represalias por el tiempo que pasaron en prisión.

Pensé que hasta este momento había justicia en este país, ya veo que no. No voy a salir a hacerle daño a nadie, pero sí voy a intentar hacer todo lo necesario para que paguen por lo que hicieron. El robo, tanto a mí como a mis patrones no les interesa. Quiero que haya justicia por la muerte de mi cuñado. Tenían todo en su poder: se podían haber ido, no era necesario que dispararan”.