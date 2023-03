Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia para los condenados por el caso Hernán Fiorito

Los involucrados en el homicidio recibieron una condena máxima de 25 años y seis meses de prisión y un mínimo de 23 años

El Tribunal de Apelaciones de tercer turno confirmó la sentencia para los condenados por el caso de Hernán Fiorito, el hincha de Peñarol asesinado por barras de Nacional en la plaza de Santa Lucía en 2016. La sentencia no se expide sobre si tienen que volver o no a la cárcel, por lo que será la Suprema Corte de Justicia la que resolverá si le concede la libertad condicional o no a los 16 condenados.

El 28 de setiembre de 2016, durante los festejos por el aniversario de Peñarol en una plaza de Santa Lucía (Canelones), Hernán Fiorito fue baleado por hinchas de Nacional, que llegaron en varios autos y armados. Finalmente falleció el 4 de noviembre de ese año mientras permanecía internado como consecuencia de las heridas.

Cinco años después salió la sentencia -de primera instancia- que condenó a varios hinchas de Nacional por dos delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa, varios delitos de lesiones personales y tráfico de armas.

Los involucrados en el homicidio recibieron una condena máxima de 25 años y seis meses de prisión y un mínimo de 23 años, a lo que se debe descontar el tiempo que pasaron detenidos y en prisión preventiva.

Otro hincha de Nacional fue condenado por hurto a dos años de penitenciaría. Sin embargo, 12 de los 16 hinchas condenados que estaban excarcelados provisionalmente no fueron a prisión y permanecieron en esa modalidad, como se encontraban desde diciembre de 2018.

Con la sentencia del Tribunal de Apelaciones de tercer turno firmada el 27 de marzo, se confirma la condena.

Uno de los condenados, Washington Omar Simón fue asesinado en enero de 2022 durante plena vía blanca en el barrio unión. Otro de los condenados se fue del país y hay una orden de captura internacional.