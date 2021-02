Un ex edil de Durazno fue denunciado por funcionarios del Corralón Municipal por agresiones luego que se negaran a darle nafta

Los trabajadores no le brindaron el combustible porque no tenía la autorización correspondiente.

El ex edil nacionalista llegó al Corralón Municipal exigiendo que se le despachara nafta, sin ningún tipo de autorización especial.

El hombre, ante la negativa de los funcionarios municipales que estaban en el lugar, comenzó a tener actitudes violentas, según confirmó el dirigente de Adeom Durazno, Yamandú Coirolo, en una entrevista realizada por el Canal 6 de ese departamento.

Según se puede ver en el video, el ex edil intenta agredir a los funcionarios del Corralón arrojándole varios objetos, pero además los amenaza.

El ex edil en principio había llegado a la oficina de Hacienda. Desde allí le dijeron que tenía que concurrir a la sección obras, pero allí no lo despacharon porque no tenía la orden correspondiente. Fue allí que comenzaron las acciones de violencia.

Los propios funcionarios realizaron la denuncia policial del hecho en la Seccional 15 del departamento de Durazno. Ahora se aguarda por las indagatorias en este hecho.