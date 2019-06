Vecinos del asentamiento La Casona piden regularización para acceder a energía eléctrica y agua potable

"No queremos que nos regalen nada, si nos ponen luz la vamos a pagar", dijo el vocero de los vecinos.

El asentamiento está a unas cinco cuadras de Osvaldo Rodríguez y Camino Mendoza.

Las lluvias de estos días agravan la situación de un lugar donde no tienen luz, agua, saneamiento ni calles.

En el lugar viven unas 50 familias, cerca de 300 personas. José Luis Silva, vocero de los vecinos, explicó la situación:

“Hay recién nacidos, gente de edad. No entra una ambulancia, de noche está toda oscura la calle, los niños van al liceo y la escuela… puede pasar cualquiera fatalidad. No queremos que nos regalen nada. Si nos ponen la luz la vamos a pagar. Acá somos toda gente trabajadora que hace sus aportes a la caja, que le descuentan como a todo trabajador. No queremos que nos regalen nada, solo pedimos que nos traigan unas columnas, hasta la mano de obra ponemos nosotros. No tenemos problemas en trabajar”.