Emiliano Cotelo: “Lo que buscamos es hacer pensar”

En entrevista con De la Mancha, tras la presentación del libro, Emiliano Cotelo, conductor y director de En Perspectiva, reflexionó:

“Siempre tuve alguna duda sobre si opinar o no opinar, y sobre el valor de mi opinión. ¿Quién soy yo para estar opinando? De todos modos, llegó un momento en la etapa nueva en la que me pareció que podíamos encontrar una forma, sobre todo si no era yo el único que opinaba.

Teníamos la tertulia, donde hay opinión en debate, y podía estar bueno crear otro espacio en el programa, más temprano, corto, donde varias voces, y finalmente llegamos a una fórmula de tres, a lo largo de la semana, fueran opinando.

Cuando buscamos los temas y les damos forma, lo que buscamos, sobre todo, es hacer pensar”.