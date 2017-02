Coito: “No sé qué se va a hacer con Amaral”

En diálogo con “La Oral Deportiva”, de Radio Universal, el entrenador de la selección sub 20, Fabián Coito, reflexionó sobre la situación de Rodrigo Amaral:

“No sé qué se va a hacer con Amaral. La verdad me sorprende porque yo escucho la radio y hablan de cosas que no sé, a nosotros no nos consultaron para nada. No hablo desde lo físico, ni de la persona. Digo como entrenador que ellos tienen que jugar, tienen que competir para poder llegar en condiciones buenas al Mundial. No entiendo como entrenador un entrenamiento para un futbolista fuera de un equipo”.