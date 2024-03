Recoba y el clásico: "Vamos a ser un grupo selecto de gente de Nacional contra un estadio, tenemos el deber de defender a toda la gente"

El entrenador de Nacional dijo que esperarán hasta el jueves a la evolución del arquero Luis Mejía, que se recupera de un desgarro.

El entrenador de Nacional, Álvaro Recoba, habló este miércoles en conferencia de prensa a dos días del clásico ante Peñarol en el Campeón del Siglo. El "Chino" dijo que tiene "confirmadísimo" el equipo, menos por una posición: el arquero.

"Estamos esperando el caso puntual de Luis (Mejía). Lo vamos a esperar hasta mañana. Luis entrenó un poquito más. Si no está Luis ataja Nacho (Ignacio Suárez). Hay ciertos jugadores que se pueden esperar, es la realidad. Si fuera un puntero izquierdo, un cinco, capaz ya estaba descartado porque la lesión no lo deja moverse en cancha, el arquero es diferente. A Nacho lo tuvimos todo el año pasado en tercera, ha crecido mucho, nos da seguridad, confianza, si le toca lo va a hacer de buena manera", dijo. El panameño sufrió un desgarro miofibrilar del aductor en la pierna izquierda en el partido ante Always Ready, que alcanzó a terminar y fue decisivo tapando un penal.

El director técnico enfatizó que planteará un "equipo sólido" en mitad de cancha, pero con "jugadores yendo al ataque".

¿Qué le preocupa de Peñarol? "Es un equipo muy dinámico de mitad de cancha hacia adelante. No dan mucha referencia, tienen dos atacantes que se mueven mucho (Maximiliano Silveira y Leonardo Sequeira), han hecho goles, se mueven bien. Tienen gente por fuera que va, pero al final de cuentas son 11 contra 11. Nosotros tenemos lo nuestro, jugadores peligrosos. Preocuparme no, pero sí hacemos hincapié en que tenemos que tener un equipo intenso y concentrado", respondió.

Consultado sobre las críticas que ha recibido luego del empate ante Progreso (el equipo empató tres de los cinco partidos del Apertura), Recoba dijo que "los clásicos marcan". "Después de los primeros clásicos del año (ambos partidos de verano los ganó el tricolor), poco más que éramos los mejores del mundo y el rival un desastre. Y no me guio por eso. Hay clásicos que te pueden marcar. Estoy convencido que vamos por buen camino, tenemos equipo para ir al estadio de Peñarol, hacer buen partido y traernos los tres puntos. Las evaluaciones de cómo venimos trabajando... a la gente le gusta la sangre, el dramatismo, es lo que vende. Es la realidad. Tengo la tranquilidad de que estoy haciendo todo lo posible", dijo.

También se refirió a Leonardo Fernández, la figura aurinegra que se ha destacado por su pegada en tiros libres. "Sabemos que afuera del área nuestra, a cinco, seis metros, no deberíamos hacer infracciones que no tengan sentido, porque tiene buen ejecutante. No es más que eso", indicó.

Finalmente, habló de la ausencia de público de Nacional en las tribunas: "Vamos a ser un grupo selecto de gente de Nacional que va a estar contra un estadio. Tenemos el deber de defender nosotros afuera y los jugadores adentro, a toda la gente que va a estar atenta".