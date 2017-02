Francescoli: “Siempre que estuve en la selección le di la prioridad a la Mutual, estoy del lado de los jugadores”

El ídolo uruguayo Enzo Francescoli fue especialmente reconocido durante los festejos por el centenario de la Conmebol por haber levantado tres Copas América con la selección uruguaya.

Quiero agradecer a todo el mundo que apoyó, en las buenas y en las malas. Me llevo el recuerdo de casi 15 años de selección. Estoy muy agradecido”.

“Es inesperado para mí. Quiero compartirlo con todos los que compartimos las tres copas. Hay mucha gente cuando uno recibe un premio, una copa: hay mucha gente detrás. Estoy agradecido de que me tocó a mí, pero hay otro montón de compañeros.

En tanto, por otro lado, Francescoli se refirió a la situación que vive el fútbol uruguayo en relación a las diferencias entre los jugadores y la Mutual.

“Estos últimos años han sido y serán por un poco más de confusión en todos lados, en Uruguay, en la FIFA, en la Conmebol. Siempre que pasa algo produce cambios, lo mejor es que produzcan algo para bien.

Yo hace años que no estoy en Tenfield, pero eso no quita que soy un gran hermano y amigo de Paco, y de todos los que están allí. No sé muy bien los pormenores de lo que sucede, lo veo desde un lugar objetivo.

Siempre que estuve en la selección le di la prioridad a la Mutual, que creo que es la que representa a todos los jugadores de fútbol. Siempre me guié por eso. Espero que se resuelva de la mejor manera para los jugadores. Siempre hubo gente pensante. Son cosas que se dan, que a veces se dan por malos entendidos, pero ojalá sea lo mejor para los jugadores. Siempre estoy y estuve del lado del jugador”.