Lasarte sobre Suárez: “Recuerdo la determinación con la que me decía que él iba a jugar en el Barcelona”

El entrenador de Nacional reflexionó sobre el homenaje que se le hizo a Luis Suárez en Los Céspdes:

“Fue impresionante. No hablé con él sobre ese tema, no sé si volvió muchas veces más después de su partida. Verse reflejado en los chicos que tenía a su izquierda, los más jóvenes, ver algunos cambios que se produjeron, él hablaba de las dificultades que tenía la pelota para picar en el lugar que jugaba. Y lo que veíamos en el video: es la misma persona, pero es otra persona. Me acuerdo con la determinación que me decía que él iba a jugar en el Barcelona”.