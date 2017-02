Justicia de Soriano impidió la interrupción de embarazo de una mujer

La mujer puede apelar este fallo pero debe hacerlo antes de la semana 12 del embarazo, como lo indica la ley.

La Justicia de Soriano impidió a una mujer que continuara con el trámite de interrupción voluntaria del embarazo.

La sentencia inédita para la jurisprudencia uruguaya la dictó la jueza letrada de Mercedes, Pura Concepción Book Silva, luego de un recurso de amparo ante un proceso de interrupción voluntaria del embarazo que llevaba adelante una mujer.

“Generalmente la mujer que acude a interrumpir su embarazo atraviesa una situación personal muy lamentable. En este caso el papá del niño dijo que se quería hacer cargo del niño”, dijo el abogado Federico Arregui. “Le decía que quería tener el hijo, que se haría cargo de él, que iba a colaborar económicamente y dedicarle tiempo al nacer. Estaba dispuesto a criarlo solo, si ella no quería tener el niño”, agregó.

La defensa presentó además un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la ley 18.987, que legaliza el aborto bajo ciertas condiciones. El hombre insiste en que quiere que ese embarazo siga adelante y hacerse cargo de ese bebé.

De acuerdo al texto de la sentencia de la doctora Pura Concepción Book, la mujer declaró:

“tengo un rechazo natural al embarazo, yo no tengo ganas de estar embarazada, ni soportar que me obliguen, conociendo mis derechos que me otorga la ley pude acceder al derecho de iniciar el trámite y hacerlo” y ratificó su intención de seguir adelante con la interrupción voluntaria del embarazo porque “aparte de lo natural que no tengo ganas, todo lo que es ámbito social, económico, laboral, psicológico, todo eso me lleva a ratificar la idea de no tenerlo”

Para la jueza, no se cumplió con todos los requisitos previstos en la ley por parte de la mujer ni por la mutualista, en la que además trabaja “ilegítimo proseguir con el procedimiento por el no cumplimiento de requisitos formales exigibles por la ley”.

“No surgen … que se hubieran expresado las causas razones o motivos justificantes que le impiden que continúe el embarazo, y justifiquen la interrupción voluntaria del embarazo”, agrega la sentencia.

La doctora Book expresó que “la mujer tiene derecho a decidir sobre su capacidad o autonomía reproductiva… y todos esos derechos pueden ser ejercidos en plenitud antes del embarazo, al tener la mujer a su disposición cada vez con mayor amplitud, y más trabajando en un centro de salud, información sobre prevención del embarazo, utilización de métodos anticonceptivos, planificación familiar, ejercicio de una sexualidad responsable, y los riesgos de la actividad sexual, sin adoptar previamente las medidas preventivas al alcance de todas las mujeres”.

Por eso la magistrada consideró que “una vez producido el embarazo la situación es otra porque al haber un ser humano nuevo con derechos inherentes a su condición de tal protegidos legalmente, la decisión de interrumpir el embarazo no atañe solo a su cuerpo sino que realmente también afecta a otro ser humano”.

Así la jueza hizo lugar al amparo y pidió suspender el aborto que se haría este jueves.

La mujer puede apelar este fallo pero los tiempos para la realización de la interrupción del embarazo antes de la semana 12 como lo indica la ley, se acaba.