Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara de Novela 2019: “Existe un deseo de afecto y proximidad que ninguna app puede resolver, ese deseo que está por delante del sexo”

El autor de "Mañana tendremos otros nombres" dijo que Montevideo "es una ciudad muy literaria, con magníficos escritores".

El escritor argentino Patricio Pron fue galardonado con el Premio Alfaguara de Novela 2019 por su libro Mañana tendremos otros nombres.

En ocasión de la presentación de su libro en Montevideo, el también crítico literario conversó con De la Mancha sobre las paradojas que plantea su novela, su vínculo con Uruguay y la responsabilidad de haber sido premiado por Alfaguara, entre otros temas.

La “mercantilización de los afectos” en la era de las redes sociales: “Las personas se conciben como mercancías”

El disparador de esta novela fue sorprenderme un día en el metro de Madrid, viendo cómo varias personas que no tenían ninguna relación entre ellas estaban descartando o aceptando personas en una aplicación, como puede ser Tínder. Tenían un gesto de aburrimiento, como si una decisión tan relevante como la de escoger tu eventual pareja, quizás, tal vez, la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, fuese tan fácil de tomar y tan rápidamente asumible como simplemente pasar un dedo por encima de una pantalla.

Eso me pareció muy singular y me hizo pensar en el momento tan particular en el que estamos viviendo. Y también en la pregunta o cuestión de cómo es que estamos pensando en el otro y cómo es que el otro piensa en nosotros. Es un momento en el que es muy fácil eliminar a alguien de tu vida.

Hay una especie de mercantilización de los afectos, una visión extremadamente utilitarista, que piensa en las personas y en las relaciones que puede establecer en virtud de la posibilidad de que esas relaciones les sirvan a uno o no. Con un criterio, además, pasajero o circunstancial, con una satisfacción inmediata.

Estamos en un momento histórico, donde es posible tener relaciones sexuales con tantas personas como lo deseemos, y que, además, nos encontramos con ayudas tecnológicas para hacerlo. Sin embargo, al mismo tiempo, los indicadores dan cuenta de un aumento creciente de la sensación de soledad de las personas.

Esta paradoja es una de las muchas que atraviesa el libro y la experiencia de los personajes: ¿por qué las personas estarían solas si ahora podrían estar juntas –al menos, en términos sexuales–? La explicación posible, desde mi hipótesis, es que hay un deseo de afecto, de proximidad, que ninguna aplicación refleja o puede resolver, ese deseo primario que está por delante del sexo.

Las personas se conciben como mercancías. Además, deben ser optimizadas: Internet está lleno de tutoriales de cómo debe ser tu fotografía y cómo puedes mejorarla.

Todos mis libros tienen una parte de documentación. Leí una enorme cantidad de ensayos sociológicos sobre la experiencia amorosa, y textos sobre el nuevo feminismo. Pero también contemplo muchas estadísticas. Muchas personas me prestaron sus propias experiencias al respecto. La percepción de que las prácticas amorosas están cambiando se ve también en las estadísticas.