Diego Alonso dijo que ya tiene el equipo "en la cabeza" para el debut de Uruguay en el mundial contra Corea del Sur

En este sentido, el entrenador de la selección dijo que tienen "plan A, B y C", de acuerdo a "los diferentes escenarios".

El entrenador de la selección, Diego Alonso, dijo este viernes que ya tiene el equipo "en la cabeza" para el debut de Uruguay en el mundial de Catar contra Corea del Sur el próximo 24 de noviembre. "Sin duda de que sí, lo tenemos en la cabeza, hemos venido planificando, trabajando y preparándonos, pero no solamente un equipo", reconoció.

Alonso dijo que tienen "plan A, B y C", de acuerdo a "los diferentes escenarios" y "todos los imponderables" que puede haber de acá a que comience la cita mundialista. En este mismo sentido, dijo que le preocupan "las lesiones que pueden haber de acá al mundial" teniendo en cuenta que el 80% de los jugadores que han reservado siguen en actividad y tiene "un riesgo grande" de poder tener algún traspié.

El entrenador de la celeste dijo que Ronald Araujo están en el proceso de recuperación. "Viene muy bien, la información que tenemos es muy buena. Como dije lo voy a esperar hasta que tenga que dar la lista, que seguramente será sobre el final de la próxima semana", expresó. "Lo vamos a esperar para ver cuáles son sus condiciones", reafirmó.

También, habló de los futbolistas Guillermo Varela y Damián Suárez. "Estamos pendientes de su evolución", manifestó. Recordó que el 9 de noviembre tienen partido y, en esta línea, señaló que "deberían participar en esos juegos para demostrar que están de alta".

"Nos sentimos muy confiados con los jugadores que tenemos, con la calidad que hay y con la predisposición que han tenido siempre para la selección", sostuvo.

"¿Cuál fue el gol que más gritaste?", le preguntaron, y Alonso respondió: "El próximo, sin duda".

Consultado sobre la situación del futbolista de Corea del Sur de Heung-Min Son, Alonso expresó: "No me gustaría hacer una valoración de algo que no lo sé, no es tangible para mí". "Hablar sobre supuestos y sobre un rival de esta manera no me corresponde ni tampoco me gusta", añadió.

Sin embargo, destacó que tienen estudiados todos los equipos a los que se enfrentarán, así como aquellos que podrían enfrentarse en las siguientes fases del mundial. En puntual, sobre Corea del Sur, dijo que es un equipo fuerte, con mucho dinamismo y velocidad.

Sobre los trabajos que están llevando adelante con 16 futbolistas en el Complejo, comentó: "Estoy feliz de poder estar entrenando con ellos. Lógicamente fuimos claros desde el primer día con todos y honestos. Nos da satisfacción de habernos encontrado con algunos chicos que no nos conocíamos personalmente, ratificar lo que pensábamos de ellos".