Joven de 19 años murió ahogado en el lago del parque Gran Bretaña de Rivera

Un joven de 19 años de nacionalidad brasileña murió ahogado en la tarde de este lunes en el lago del parque Gran Bretaña de la ciudad de Rivera.

La víctima estaba con otras personas en una zona no autorizada para baños ya que no cuenta con guardavidas. La profundidad en ese lugar es de unos ocho metros. Según las primeras indagatorias, el joven cayó al agua y no sabía nadar.

Bomberos, efectivos de la seccional Décima y Policía Científica concurrieron al lugar. La fiscalía determinó que se releven las cámaras de la zona y se cite a los testigos.