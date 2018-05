Álvaro Delgado: “Es histórico que se procese a un exvicepresidente por abuso de funciones y peculado”

El fiscal Luis Pacheco dijo que va a apelar el fallo de la jueza Beatriz Larrieu ya que no le convencieron los argumentos de la magistrada. De los nueve indagados por la megacausa Ancap, Larrieu solo procesó a Raúl Sendic sin prisión. La jueza dijo en Radio Sarandí que no le sorprendió la decisión del fiscal ya que tenían diferencias. Todavía no se sabe si Sendic va a apelar el fallo, aunque su abogado Ignacio Durán aseguró que tienen elementos para hacerlo.

El senador nacionalista Álvaro Delgado fue uno de los impulsores de la comisión investigadora de Ancap. Respecto al fallo de Larrieu, expresó que los fallos de la Justicia se acatan y aunque uno puede opinar, hay que respetarlos. No obstante, afirma que le sorprendió la diferencia de criterios entre la jueza y el fiscal Pacheco.

“Que el fiscal apele habla bien de su convencimiento. Eso nos va a dar garantías a todos”. “Es histórico que se procese a un exvicepresidente por abuso de funciones y peculado”.

También sostiene que cuando a Lacalle Pou se le ocurrió plantear una comisión investigadora de Ancap, lo vieron con pocas esperanzas porque hasta el momento el Frente Amplio no había aceptado ninguna sobre su propia gestión.