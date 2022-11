Formación docente critica la transformación educativa: "Se nos debería dar lugar a que pudiéramos intercambiar visiones"

Pablo Langone y Anahi Laroca, pertenecientes a la Coordinación de Salas Nacionales de Formación en Educación, realizan una crítica a la reforma educativa.

La Coordinación reclama, entre otras cosas, un “verdadero debate público”, “participación docente” y postergar su implementación para 2024. Sostienen, además, que el documento que contiene la transformación curricular fue denunciado por plagio y a la fecha no se ha modificado.

Cambios

Nosotros teníamos en administraciones anteriores un coordinador nacional. Nos reuníamos periódicamente en estos procesos de reforma, que es algo habitual para los docentes participar en reformas. Esa figura no existe más con esta nueva administración. Las salas de formación han perdido la cabeza que permitía articularnos y discutir. Nos autoconvocamos en las distintas salas. Acordamos hacer una coordinación para expresarnos y llevarlo al debate público. Los formadores de profesores están siendo objeto de esta reforma. Todo proceso de reforma implica que uno tiene que adaptar su propuesta de trabajo y sus planificaciones en función lógica en la cual se plantea la transformación. Tiene impactos desde todo punto de vista: desde lo laboral, las condiciones laborales hasta lo que tiene que ver con las condiciones profesionales y academicas. Nosotros tenemos un perfil académico, no es gremial, no es político. Sí es de política educativa, pero no político en cuestiones de política partidaria.

La crítica

Varios aspectos: Nosotros entendemos que el no poder discutir desde la especialidad a nosotros nos afecta significativamente. La convocatoria que hubo a la consulta fue con poco tiempo y aislada. Cada disciplina necesita un ajuste particular. No es lo mismo la enseñanza del inglés que la enseñanza de la sociología o que la enseñanza de la matemática. Entonces, desde ese lugar era necesario pasar por este proceso. Nosotros entendemos que no nos corresponde solo pensar en los procesos de enseñanza, sino también todo lo que tiene que ver con la investigación y la extensión. Los departamentos académicos justamente lo que hacían era pensar prácticas desde la extensión, investigación, difusión, la producción académica general Este documento carecía de estos aspectos y nosotros entendíamos que era necesario pasar esta discusión por sala porque fundamentalmente cada especialidad tiene una particularidad que debe ser reconocida. No lo hemos logrado como salas, si nos hemos autoconvocado y se ha desestimado bastante esta voz, que es una voz académica y entendemos que se está desdibujando la mirada, se nos plantea desde un lado opuesto. Cualquier visión de diálogo que implique el reconocimiento de los colectivos docentes debería por lo menos atender esta demanda. No hemos sido recibidos por el consejo de formación en educación, se nos han suspendido sistemáticamente las reuniones. Estamos en una situación complicada que, tener gobernanza no excluye el no trabajar con la disidencia. Si se nos considera profesionales se nos debería dar lugar a que pudiéramos intercambiar visiones sobre la educación. Creo que el lugar del respeto como colectivo profesional es necesario en cualquier proceso de transformación. El plan 2008 que es el que nos rige ahora fue un plan elaborado con la participación de los docentes y a raíz de eso empezamos a generar los insumos para revisarlo. Desde el 2010 empezamos a ver que esos ajustes que habíamos hecho no estaban yendo en la dirección que nos parecía conveniente y empezamos a reunirnos. El cambio de autoridad modificó el procedimiento, y eso para nosotros es negativo porque hay una vocación y un interés. Porque tenemos propuestas y conocimiento. Cuando nos dieron el documento dijimos que era insuficiente. No están centrados los principales elementos que necesita la transformación para la educación.

Los elementos que faltan