Agazzi: “Gran parte de los problemas que tiene hoy el agro son las consecuencias del crecimiento que tuvimos”

Los productores rurales autoconvocados preparan su gran encuentro el próximo martes 23 en Durazno, donde definirán la plataforma de reclamos y las eventuales medidas de lucha. Desde el Frente Amplio, Javier Miranda habló del “oportunismo” de algunos actores políticos, en medio de estas movilizaciones.

Abordamos la relación campo-Gobierno junto al exministro de Ganadería y exsenador frenteamplista (MPP) Ernesto Agazzi.

He estado atento a lo que se ha dicho en las convocatorias: no tiene nada que ver lo que se dice en Cerro Largo, con lo que se dice en Canelones o en Florida. Son sectores diferentes. No son solo productores agropecuarios, también hay comerciantes y otro tipo de trabajadores vinculados al proceso del agro.

Ellos plantean el diagnóstico de su situación y sus reclamos, pero cada sector tiene inquietudes distintas. El Gobierno atendió enseguida la situación un poco explosiva que se planteó.

Hay situaciones concretas que son problemáticas, pero no es la generalidad.

Es imposible que el arroz rinda más: Vázquez se equivocó al reclamar que produzcan más, pero es imposible que el presidente sepa todo. En el arroz hay problemas concretos, en la lechería también, y así.

Gran parte de los problemas que tiene el agro hoy son las consecuencias del crecimiento que tuvimos. Cuando una economía crece demasiado, hay cosas que se desacomodan.

Es una barbaridad pedir que se recorten políticas sociales. Cuando vino la sequía y el Gobierno compró ración para repartir: eso es política social también.

Si sos de la Curva y no sos de Danubio, tenés problemas. En Uruguay, todos tenemos un cuadro de fútbol y un partido político. Creo que hay algunos políticos que han estado detrás de los autoconvocados, pero eso el tiempo lo arreglará.

En el agro, la desocupación es igual o menor que en la ciudad.