Alexis Viera presenta su documental: “Perdí lo que más amaba, que era el fútbol, pero recuperé lo más importante que tengo hoy: mi familia”

"Alexis Viera: una historia de superación" retrata la vida del arquero uruguayo. "No extraño el fútbol", afirmó.

El próximo 25 de abril se estrena en cines de Uruguay y Colombia el documental “Alexis Viera: una historia de superación”, donde el director Luis Ara relata la historia de vida y superación del arquero uruguayo.

Viera sufrió graves heridas durante un intento de robo en agosto de 2015 en Colombia. Una bala atravesó una de sus vértebras y dañó seriamente su médula espinal, al punto que los médicos diagnosticaron que nunca más volvería a caminar. Sin embargo, él logró salir adelante y recuperar gran parte de su movilidad.

Abordamos el tema junto a Alexis Viera.

Desde el primer día que me llamó Luis, me comentó que quería hacer un documental. Pero nunca me habló de que iba a estar en el cine o en Netflix. No me afecta en lo más mínimo el recordar. Uno no olvida, pero sí se puede aprender a liberar.

Uno tiene que aprender a liberar para poder perdonar ese momento que te cambia la vida. Todos los días me levanto con dolores, problemas, alguna complicación: es muy fácil recordar a la persona que me disparó con odio. Pero todo eso me iba a volver, y yo no quería eso. Hay que luchar para que el lado bueno minimice al lado malo.

Una vez que esto pasó, no puedo regresar. Tengo que asimilar lo que pasó y buscar un mejor estilo de vida. Nunca se me pasó por la cabeza estar en una película: me paré porque quería tener un mejor estilo de vida no para estar en una película.

Estuve en una cama en la que no podía ni moverme, tenían que moverme cada 15 minutos. Y un día me senté, y no aguanté ni un segundo sentado. Este fue un proceso muy duro, con mucho dolor físico. El dolor psicológico no me afecta porque aprendí a liberar desde el corazón. Pude encontrar a Dios. Terminé siempre dándole más importancia al fútbol que a mi propia familia: y en eso fallé, porque me obsesioné.

Una semana antes del incidente, mi señora que quería venir para Uruguay por errores míos. Yo hice un clic.

Perdí lo que más amaba, que era el fútbol, pero recuperé lo más importante que tengo hoy: mi familia.