Alfredo Cabrera sobre el programa Ibirapitá: "Pasa ser un programa permanente dentro del banco; mixtura entre actividades en red y presenciales"

Antel y el BPS relanzaron el programa Ibirapitá, que deja de lado las tablets e incorpora celulares. Por eso los jubilados mayores de 65 años que cobren poco más de $ 25.000 podrán acceder a teléfonos gratis con datos para internet, Vera TV, minutos para realizar llamadas y enviar SMS a Antel. "El cambio de concepto de nosotros es que pasa ser un programa dentro del BPS", indicó Cabrera.

Ceibal al BPS

Público objetivo

Personas que ya tienen Tablet

Las que tiene con chip tendrán la actualización del plan de datos que las personas que reciben hoy el plan. El chip va actualizar ese plan de datos. Hemos priorizados estas 90 mil personas, que no recibieron a causa de la pandemia. Hay una pequeña colita de personas que se anotaron previo al marzo de 2020 y que no la recibieron. En esta etapa no priorizaremos el cambio de tablets rotas. Queremos cumplir con quienes no la tienen.

No tenemos previsto una estructura de reparación. Los celulares tienen una realidad distinta a las tablets. He podido ver analizando todo este proceso, dice gente que no funciona, sino que no tiene la capacidad de funcionar normal y rápida ya que está absoleta.

Ese teléfono tiene una garantía común. Le van a indicar el servicio oficial. El mismo procedimiento para un cliente común de Antel. No hay ninguna área específica que atienda a todo esto.

Los talleres han existido. El Ibirapitá no ha parado, ha tenido actividades presenciales con buenas respuestas de las personas. Tenemos conversaciones con el INJU y hacer voluntariado y juntar jóvenes ayudando a veteranos.

Charlamos con el Sodre, con la Biblioteca Nacional, en definitiva el concepto de plan de comunidad que está detrás de todo esto es darle a los adultos mayores operaciones sociales, poder permitir que las personas convivan con otras personas que muchas veces viven en soledad. No quedarse solo en sus casas para acceder a las redes sociales, sino que desde ahí tenga una actividad social.