Andrés Scotti sobre el cierre de los gimnasios: "El criterio no es convincente, es un dato al voleo y no objetivo"

El exfutbolista uruguayo y actual director del Centro Deportivo Integral Enfoque expresó su discrepancia ante la medida del cierre de los gimnasios impuesta por el gobierno.

El gobierno dispuso el cierre de todos los gimnasios hasta el 18 de diciembre. La medida forma parte de las nuevas restricciones que impusieron las autoridades con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus, por lo que no se podrá practicar ningún deporte que se realice en espacios cerrados. Esta decisión repercute, por supuesto, en las fuentes laborales de las personas que trabajan en los gimnasios. De hecho, desde la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines asegura que 30.000 familias dependen de esta actividad.

La medida

La medida siempre que apunte a la salud, si tiene criterio, un argumento sólido que es convincente y es equitativa para espacios cerrados llamémosle que está bien porque es genérico, pero en este caso no fue genérico. Creo que la gran reacción de todo el rubro es que por qué se le atacó a este rubro donde creemos que es un rubro que ataca y combate una serie de patologías varias que están agrediendo a la población en Uruguay de una manera más jodida, que el propio virus que tiene en vilo al mundo entero. De los protocolos más rigurosos es el de un centro deportivo. Hay pocos protocolos derivados a otros rubros en espacios cerrados que tenga la exigencia que tiene una institución deportiva. Pongamos ejemplo, la trazabilidad, persona que accede, se le toma temperatura, se sabe quién es y dónde vive, se sabe qué actividad hace, con quién estuvo y con quién la compartió, se la fiscaliza el propio docente cómo se comporta, que distancia y que comportamiento tiene, muchos otros rubros, sin ir a ninguno en particular, no sé si tienen este protocolo. En otros rubros de espacios cerrados no saben quién es, quién entró o con quién estuvo o compartió, entonces cuando escuchás estas medidas que ataca a un rubro que puede dar un montón de soluciones a la salud de los uruguayos en otras patologías que parece que las otras patologías pasaron al olvido, sin faltarle el respeto al virus y la pandemia. Se olvidaron que hay hipertensos, cardiópatas que hay gente con depresión y obesidad, se olvidaron de todo eso.

Explicación

No la dieron, no hubo dato objetivo que dijera que un foco nace de un centro deportivo. En nuestro centro, durante estos últimos cinco meses y medio transitaron 160 mil personas, tenemos 85 funcionarios en el equipo, cero contagio en el personal, habla muy bien de nuestro equipo de laburo, sino que también le pedimos a título personal, es decir, el cuidarse afuera también.

Prevención

No te queda otra alternativa que mandar al seguro de paro a todo el equipo de trabajo. Es muy difícil. Va tener un impacto muy abrumado ya que el equipo se venía acomodando y remando de manera increíble. En este momento previo a fin de año, si no es mazazo a muchas instituciones, va pegar en el palo.

Sería bueno que vean cómo se comporta y qué protocolos seguimos: cámara de registro facial, toma de temperatura, distancia, puerta de acceso que no la tocas porque es corrediza, estaría bueno que vean las distancias y los metros, está bueno que vean las medidas porque a veces piensan que no somos responsables, somos responsables. Cuidamos a las personas no solo en la actividad, sino en otras patologías que parece que no existen más.

Nosotros pensamos que sin dudas que nosotros íbamos a recibir a una persona infectada, y eso pasó hace 25 días, concurrió a una clase funcional en la cual había 30 personas ¿saben a cuántos contagió respetando los protocolos? A cero. Hay que fiscalizar, sea un centro de deportivo o sea el rubro que sea.

Descuidamos las otras patologías, se tendría que dar prioridad a las otras personas, parece que las otras patologías pasaron a segundo plano. Seamos criteriosos, no hay una base sólida. Hay otra institución que es más grande que nosotros y que entran 2500 socios y tuvieron 4 contagios en el personal, ¿saben en dónde se contagiaron? En un asado.

No tengo nada contra los bares pero, ¿qué pasa en los bares antes de las 12? ¿Qué controles tienen? ¿Qué trazabilidad tienen? ¿Quiénes estuvieron? ¿Cómo controlo si la pandemia se expande por ahí? No entiendo el argumento y el criterio, si cerramos todos, cerramos todos y somos todos responsables, si hay protocolos y hay que fiscalizarlos, hay que fiscalizarlos. Tuvimos dos inspecciones del ministerio, pero que sea la ley pareja, que fiscalicen a todos.

Vos entras a un shopping y no sabes dónde y con quién estuvo. Pongo ejemplos y no estoy contra nadie, y creo que la actividad económica hay que sostenerla, pero parece que la actividad económica del rubro deportivo económico no existe, pero son 50 mil familias, es la actividad económica también. Cómo no valoran la importancia del deporte en las personas con otros problemas de salud.

Tengamos criterio y que sea convincente, es un dato al voleo, no es un dato objetivo. Y los protocolos que tenemos los centros deportivos no los tienen otros rubros en espacios cerrados. No seamos hipócritas, ¿las otras fuentes laborales y esta no? ¿Un bar es mejor a lo que genera la salud del deporte? No seamos hipócritas. Démosle la importancia y relevancia que tiene el deporte en la salud de las personas.