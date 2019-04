Bayardi afirma que tanto él como Vázquez están dolidos por la destitución de Menéndez y señala que Presidencia “estuvo mal en su comunicación pública”

"La responsabilidad política ya la asumió el presidente públicamente", apuntó el ministro de Defensa.

“No hay espacio para el retobe”: esa es la frase del nuevo ministro de Defensa, José Bayardi, que desde hace una semana asumió junto a Andrés Berterreche. Tendrán el desafío de marcar la cancha sobre cómo seguirá el relacionamiento del Gobierno con las Fuerzas Armadas en un momento de máxima tensión.

Yo estaba jubilado, dedicándome a leer y a ayudar a mi hija con mi nieta. Me llamó el presidente y me dijo que había tomado algunas medidas de relevos. Me planteó si estaba dispuesto a tomar la titularidad del Ministerio de Defensa.

Uruguay tiene una institucionalidad democrática muy fuerte. Sí hubo una situación de tensión y anómala.

Llamé al comandante Feola, sí, pero yo no rectifico a nadie. Le hice unas preguntas. Le dije si él había contestado la pregunta sobre los desaparecidos en términos generales o en relación al expediente, donde se ponía en cuestión el tema. Él dijo que todo era en relación al expediente. Luego le pregunté por los desaparecidos, él dijo que sí. También que se rechazaban las prácticas contrarias a los derechos humanos. Y el compromiso de trabajar por verdad y justicia. Frente a esto, le pedí que él saliera y dijera todo eso. Pero yo no lo corregí.

Se debe seguir trabajando y buscando los mecanismos que permitan dar respuesta a los familiares de detenidos-desaparecidos y a la sociedad toda.

Vázquez no aceptó la renuncia de Menéndez cuando él se la presentó a raíz de su diagnóstico, él quería mantenerlo en el cargo hasta que la biología lo alejara. Pero tuvo el peso de tener que alejarlo antes en el marco de la movida que iba a hacer, así lo expresó. Le dolió hacer eso, porque hubiéramos esperado que el desenlace la enfermedad lo llevara a fallecer siendo ministro.

Presidencia estuvo mal desde el punto de vista de la comunicación pública. Yo tuve que hacer la reconstrucción de cómo se procesó el expediente y de todo lo que pasó. Presenté en la comisión del Senado de Defensa toda la cronología de cómo fueron las cosas. La responsabilidad política ya la asumió el presidente públicamente.

Hubo un expediente que estuvo cinco días en Defensa y luego fue a la Secretaría de Presidencia, luego pasó a Jurídica y recién ahí volvió a Defensa. A partir de ahí, Defensa analiza los expedientes y ve a qué causas de las ya abiertas va a enviarlos.

Desde el punto de vista constitucional, se hace referencia a que para destituir a militares y policías se puede hacer de forma directa. En el 2013 se generó una norma que dice que para destituir a oficiales generales se necesita una venia del Senado por tres quintos.

Manini Ríos se vio obligado a escribir ocho carillas, donde presenta un ataque al Poder Judicial cuestionando su actuación. Creo que buscó dar contención al Tribunal de Honor. Los militares que integran un Tribunal de Honor no son jueces, y si hay alguien procesado por una causa criminal no hay ninguna duda que ofende el honor de las Fuerzas Armadas.

Me duele que la circunstancia haya llevado a que se diera el relevo de Menéndez antes de lo que el propio presidente hubiera querido.

Hoy los más jóvenes cargan una mochila imponente que les han legado los viejos. Los de las generaciones anteriores nunca supieron posicionarse para señalar dónde estuvieron las verdades responsabilidades.

Los militares tienen una lógica que a los civiles nos cuesta entender. Ellos saben que hay un marco legal, que el mando político tiene la conducción, todos saben cómo moverse.