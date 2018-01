Bomberos da por muerto al hombre que se encontraba trabajando en la fábrica que se incendió en el barrio Artigas

Bomberos trabajó intensamente durante toda la jornada del jueves y madrugada del viernes para combatir y enfriar un incendio que se produjo en una fábrica de grasa en el barrio Artigas.

La explosión se sintió en varias cuadras a la redonda. Algunas casas sufrieron daños en ventanas y puertas debido a la onda expansiva. Dentro de la fábrica había diez operarios. Todos lograron salir excepto uno de ellos que estaba al lado del reactor que refinaba grasa que explotó.

Abordamos el tema junto a la vocera de Bomberos, Mariela Vivone.

Ya sabemos que estaba trabajando en el lugar donde empezó el incendio, por lo que confirmamos que falleció. Ahora lo que está haciendo Bomberos es enfriar todo lo afectado por el fuego para encontrar algún indicio del cuerpo. Y también se está trabajando para determinar las causas y el origen de las llamas.

Estamos buscando el cuerpo, tareas de enfriamiento en toda la zona y personal de pericia trata de determinar las causas. Determinar el origen puede llevar varias horas.

Bomberos estuvo trabajando desde las once de la mañana de ayer y lo hizo durante toda la noche. Además del calor, el tipo de material –grasa y alcohol– también propició el fuego. Trabajamos con espuma, porque es especial para este tipo de extinción. Además, trabajamos con agua para enfriar sectores que no habían sido afectados, para que el fuego no llegara a un depósito lindero, donde había miles de litros de un solvente que es muy tóxico.

La empresa no tenía certificación de Bomberos. Tramitaron algo en el 2015, pero eso quedó por ahí. Contaban con medidas, como extintores, bocas de incendio, litros de agua. El incendio se produjo por una falla mecánica, una falla de mantenimiento, un error de manipulación: eso deberá determinarse oficialmente.

El tener certificación no iba a evitar el incidente. Iba a dar más seguridad, pero nada más. Algunas viviendas fueron evacuadas para evitar daños en caso de propagación, además de que había mucho calor y mucho humo.