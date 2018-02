Carámbula y su llegada a ASSE: apuesta a una gestión transparente, de diálogo y que redimensione la salud pública

El presidente Tabaré Vázquez removió – la semana pasada- a toda la cúpula de ASSE después de varias denuncias de irregularidades en la gestión encabezada por Susana Muñiz. El detonante para concretar el cambio fue la contratación de la novia del hijo del vicepresidente del organismo, Mauricio Ardus.

¿Qué desafíos enfrenta ASSE? ¿Qué se puede hacer para seguir mejorando la salud pública? Abordamos el tema junto al presidente designado de ASSE, Marcos Carámbula.

En diciembre yo había dicho que en marzo me iba a retirar de la gestión pública. Pero Vázquez me llamó para llevar adelante este desafío enorme. Yo empecé a trabajar a los 20 años en la salud pública, estoy casado con ella. Al mismo tiempo, soy un militante del Frente Amplio desde el 71: y si me llama el presidente, tenía que asumir.

El homenaje en el Senado tuvo un gran valor que fue apelar al diálogo y reconocer la necesidad más allá de la política de que en este tema haya diálogo. Entiendo que por las circunstancias que se plantearon, se generó un estado de crispación que era imposible de superar. También apostamos al diálogo con el Sindicato Médico, del que sé que tengo un respaldo importante. Vamos a dialogar sobre los temas más importantes en ASSE.

El foco está en lo cotidiano e inmediato, donde hay cosas para resolver. Ya le dije a Martín Lema que lo voy a recibir para ver todo lo que ha planteado. Y también el proyecto de ley de redimensionamiento de ASSE.

Vamos a ir hacia la elección de cargos por concurso. Queremos priorizar los proyectos de gestión y los méritos. Hay 13 años de gobierno frenteamplista en ASSE y asumimos todo lo hecho.

ASSE tiene una auditoría interna funcionando y tiene el contralor del Tribunal de Cuentas. A eso le sumamos los planteos que se han hecho en la investigadora. En función de eso veremos la necesidad de una auditoría externa.

Defiendo a Susana Muñiz, porque es una persona comprometida con la salud pública, con sus aciertos y sus errores. Tenemos que ser muy respetuosos con la historia de ASSE y con la gente que hoy está allí.