Carlos Batthyány: "Con estas medidas no vamos a volver a tener control de la epidemia"

El director del Insitut Pasteur se refirió al nuevo momento del país, el proceso de vacunación y la posición de los científicos respecto a lo dicho en la conferencia de prensa realizada por el presidente Luis Lacalle Pou este miércoles. Batthyány planteó su preocupación por el avance de la cepa P1 y la cantidad de muertos diarias por Covid-19 en el país, una cantidad que representa el 50 % de fallecimientos que tiene Uruguay al día.

Los resultados están a la vista: Uruguay está atravesando el momento más crítico de la pandemia por la inevitable llegada de mutaciones del virus y el “afloje” en la población que se vio en otras partes del mundo. Esto fue advertido por el sistema científico, que salió a decir que es momento de actuar.

Balance de las medidas anunciadas y el estado de la pandemia

Creo que los números hablan por sí solos. Lo único que vimos en 15 días fue un crecimiento en todos los niveles. Con estas medidas no vamos a volver a tener control de la pandemia. La situación de CTI preocupa mucho. Por primera vez que la única causa de muertes da cuenta de un 50 % de mortalidad diaria. En Uruguay fallecen 90 personas por día y estamos teniendo por primera vez el 50 % de muertes de Covid-19. En el índice de Europa Alemania decidió cerrar completamente cuando acumularon 150 casos antes de Navidad. Nosotros hoy estamos cerca de mil y es un número que nos tiene que llevar a la reflexión. Uruguay está usando el 82 % de vacunas en Sinovac que se necesitan las dos dosis más 14 días para la inmunidad completa. Eso es diferente a la vacuna de Pfizer que a los 15 días de la primera dosis se alcanzan porcentajes de inmunidad completas. Nos falta un trecho grande por recorrer a pesar del buen nivel de vacunación. La variante P1 de Brasil habla de “una pandemia dentro de la pandemia” y no lo decimos nosotros. Ya se dijo el 25 de enero en Francia. Moratorio es experto en estos temas y dijo que la velocidad y la capacidad de contagio de la cepa P1 cambian las reglas de juego y eso nos hace cambiar los paradigmas que vimos el año pasado. Desde el punto de vista médico científico cambia. Desde el punto de vista de las medidas, nos preocupa que el sistema político no tome decisiones de para dónde vamos. Así como estamos vamos mal. Así como vamos tengo la sensación de que la vacuna no le va a ganar a la pandemia. Las autoridades consideran que sí.

Vuelta a la “normalidad”

En el sector sanitario ya se ve que los médicos y no médicos que ya recibieron Pfizer se ve que hay una estabilidad de nuevos casos entre los médicos. Hay gente que cree que para los vacunados con Sinovac a partir de mayo se van a ver efectos. A nivel internacional se habla de al menos el 70 % de la vacunación en toda la población. El presidente habló de mayo para comenzar a ver un descenso en la reducción de casos. Me parece más cercano sí setiembre, octubre. En mayo capaz que solo vemos una reducción de casos. Es una hipótesis. Ojalá se cumpla. Creo que con la situación actual ya es muy difícil volver a tener el control de la enfermedad, tomemos las medidas que tomemos. A nivel poblacional la vacuna es una buena medida. A nivel individual el respeto de las medidas no farmacológicas va a funcionar. A Alemania le costó más de dos meses volver a números que le permitieran una reapertura parcial.

Evolución de la cepa P1

La evolución de la presencia P1 en Uruguay está creciendo a la velocidad que creció en Río Grande del Sur en Brasil. No hicimos aún estudios no sesgados. Estamos analizando muestras que vienen porque los clínicos detectan muestras anómalas que le llaman la atención. Tenemos que hacer un estudio no sesgado para analizar la incidencia de la cepa P1 en Uruguay. La proyección es que en pocos casos la cepa P1 sea la predominante. Gran parte de la mortalidad sabíamos que el 2 % de pacientes ingresa a CTI y ahí la probabilidad de fallecimiento es del 50 %. Según datos de Brasil la cepa P1 incrementa el porcentaje de pacientes mayores a 30 pero menores de 60 en ingreso a CTI y que aumentó la mortalidad. Cómo seguimos adelante depende cómo se comparten los países ricos con respecto a los países pobres. Si los países ricos no dejan que todos los países nos vacunemos entonces esto se va a transformar en una enfermedad endémica y año a año van aapareciendo nuevas variantes y van a ser necesario nuevas vacunas. El Institut Pasteur dedicó esa canción de Jhon Lennon "Imagine" con todos los seres humanos vacunados por la importancia que eso tendría a nivel mundial. El FMI recomienda la vacunación para salir de la crisis económica.

Vacunación de AstraZeneca

Los datos que han aparecido sobre 35 millones de vacunados que hay 200 efectos secundarios parecen mostrar que es una excelente vacuna. Lo que hizo Uruguay de aplicarla a mayores de 60 años creo que no hay ningún problema. Uruguay va a recibir 48 mil dosis y tienen personas mayores de 60 que necesitan vacunas. Parece razonable aplicarla en esa franja etaria.

Respaldo al ministro Daniel Salinas

Me pareció muy injusto porque Salinas asumió frente a un hecho inédito a Uruguay. Es un hecho que Uruguay en los últimos 50 años no ha tenido. Es un ministro que le ha abierto las puertas a los académicos y estuvo dispuesto a escuchar consejos todo el tiempo con una humildad muy grande y está 20 horas trabajando, me consta. Tengo una muy buena opinión del ministro estando en las antípodas del partido que él representa. Cuenta con todo mi respaldo. En el Instituto Pasteur y en la Udelar hemos tratado de poner todos los partidos políticos porque le debemos al país y la sociedad. Hemos tratado de darle lo mejor posible todas las herramientas que podíamos darle a la sociedad. No partidizamos y no lo vamos a hacer nunca. Entiendo que a nivel político, eventualmente todos los partidos, no han estado a la altura de la pandemia y sobre todo de esta segunda etapa. Todos los países que le han ido mejor con la pandemia son aquellos que se alinearon como nación y atrás de un único mensaje. Uruguay tuvo un periodo de siete ocho meses en donde le fue bien y eso se había logrado construir y había un gran esfuerzo de mucha gente. Luego cuando las papas quemaron se empezó a ver la búsqueda de rédito político que eso hace las cosas más complejas. A mí también me molesta mucho ver a gente sin cuidados. En hospitales he visto aires acondicionados prendidos con ventanas cerradas. Eso se pidió que no se hiciera. La democracia se trata de un gran acuerdo nacional. Gran parte pasa por ahí.

Proyecto de apoyo a investigación científica