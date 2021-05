Carlos Varela: "Vamos a seguir insistiendo con los mecanismos para acceder al expediente"

El diputado del Frente Amplio analizó cómo se tomó la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y cuáles son los siguientes pasos que planea seguir la oposición en referencia a al caso de exoneraciones tributarias en la empresa del director de la OPP, Isaac Alfie.

Análisis de la sesión de interpelación

Fue larga y repetitiva pero que tiene que ver con lo que es el funcionamiento del Parlamento. Me quedó con la sensación de poca cosa. Lo que dijo Civila más allá de que fue sostenido, hay hechos objetivos que se pueden realizar y Arbeleche contestó solo una respuesta y media. Las preguntas concretas que ameritaban la interpelación no fueron contestadas y fue parte de una estrategia del ministerio y del equipo de asesores. El objetivo final era tener información precisa con la solicitud de Alfie y no logramos salir de ahí con la información que necesitábamos. Alfie cuando solicitó el beneficio, ya estaba adjudicado como miembro del Ejecutivo, cosa que él no había dicho. Ya había sido convocado por el presidente y sabía que iba a ser el director de la OPP.

Con relación a la legalidad, en cuanto a la aplicación estricta sobre la aplicación de este beneficio, nosotros nunca dudamos que la ley hubiese estado mal aplicada por la ministra. La duda era conflicto de ética. Necesitamos asesoramiento justo. Estoy hablando como Frente Amplio, no como sectores del FA. Existieron dudas, pero la fuerza política apuntó en otra situación que fueron temas éticos. No solo ético moral, sino porque hay una normativa que regula la ética de la función pública a la luz de la cual vamos a analizar esta situación. Esta ley apunta a fomentar inversiones con generación de empleo. Tal vez en la aplicación estricta no se está alcanzando el objetivo que el legislador buscó en el momento. Creo que vamos a tener que hacer algunos ajustes.