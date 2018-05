Ciclo 2018 del Presupuesto Participativo de Montevideo: cómo presentar una idea y hacerla viable

Comienza un nuevo ciclo del Presupuesto Participativo de la Intendencia de Montevideo. Este programa es llevado adelante por los ocho municipios, ante los cuales la ciudadanía propone ideas para intervenir sus barrios.

Entre mayo y setiembre se realizará el estudio técnico y viabilidad de las ideas, mientras que el proceso electoral será en noviembre.

Aquí se puede ingresar a la web de la Intendencia para presentar ideas.

Abordamos el tema junto a Miguel Pereira de la Unidad de Participación y Planificación de la Intendencia de Montevideo.

Las primeras tres semanas llegaron 50 propuestas y solamente el viernes llegaron 250, bien a la uruguaya.

En esta oportunidad tratamos de favorecer a las propuestas que afecten al espacio público como espacio de encuentro. Queremos que los vecinos se involucren y digan cómo quieren que sea su espacio.

Todo empieza con la idea o el sueño de cómo querer mejorar el barrio. Eso después se plasma en una propuesta. Luego se va a la web de la Intendencia, donde hay un formulario para llenar. La propuesta no debe superar los tres millones de pesos. Después, eso pasa a un equipo de planificación zonal, donde a la propuesta se le da la viabilidad en función de que no contrarreste normas municipales o que no supere el presupuesto estimado; en caso de ser necesario, se convoca a los vecinos para reformularla. Eso llega a los alcaldes, para que luego se desarrolle el período electoral, donde la red de la zona realiza su propia campaña de difusión y de junta de votos para su propuesta.

La elección será el 11 de noviembre en más de 500 circuitos. En la semana previa se podrá votar de forma electrónica. También se está estudiando la posibilidad de extender algún día más la votación presencial. Queremos que esta fiesta democrática tenga la amplitud necesaria para que todos los vecinos hagan uso de ella.

Tenemos que promocionar propuestas que hagan que la ciudadanía se apropie del espacio público como lugar de encuentro, comunidad y convivencia. Esta es la oportunidad ideal para volver a apoderarse de la ciudad.

Con la creación de los municipios, la ejecución y diseño de las propuestas se hacen en conjunto. Es importante convocar a los vecinos para determinar las áreas a intervenir.

Una pequeña isla en la playa Pocitos fue una de las propuestas más disparatadas. El promedio de propuestas viables anda en el 50 %.

El plazo para presentar es hasta el 28 de mayo. Calculamos que a lo largo de esta semana nos vamos a llevar una gran sorpresa y quizás tengamos que extender el plazo, al igual que el año anterior. La presentación es muy sencilla. Hay que plantear una idea, no un proyecto o un diseño: luego, en conjunto, se desarrolla y se hace viable.