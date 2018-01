Confederación Granjera registró pérdidas históricas en la cosecha de frutas como durazno, ciruela y pelón: se perdió más del 95 %

Según cálculos de la Confederación Granjera del Uruguay se registraron pérdidas históricas en las cosechas de frutas como el durazno, ciruela y pelón. Esta realidad golpeó a los productores y también a los precios que los consumidores pagan en el mercado.

¿Es posible que los precios vuelvan a la normalidad en el corto plazo? ¿Hasta cuándo el kilo de duraznos o ciruelas seguirá costando 170 pesos? Abordamos el tema junto a Remo Di Leonardi, secretario de la Confederación Granjera del Uruguay.

Pasamos de un año, como fue la cosecha de 2016-2017, con una fuerte oferta de productos, con frutas de todo tipo, donde la oferta superaba a la demanda. Y la cosecha 2017-2018 tuvo factores climáticos muy graves, sobre todo en las frutas con carozo: hubo una pérdida prácticamente en el eje del 95 %. Hablamos de una cosecha de 2 o 3 %.

Primero tenemos un estrés de la súper cosecha anterior. Y entramos en un ciclo con muchos altibajos en la temperatura. Eso llevó a que la planta no cumpliera el ciclo necesario. Había plantas que en el mes de noviembre no habían sacado hojas, por lo que no podíamos esperar que tuvieran fruto.

Es la peor cosecha histórica desde que yo tengo memoria.

Nosotros estamos expectantes por lo que va a pasar en el conflicto en el agro. La granja no estuvo representada en la reunión con Vázquez.

El sector agropecuario depende básicamente de la exportación, nosotros dependemos básicamente del mercado interno.

La granja hace muchos años que no tiene rentabilidad.