Cumbre del Mercosur en Paraguay: entre divergencias internas y la ausencia de Bolsonaro

El gobierno anunció días atrás que el estudio de factibilidad, que analizó potenciales beneficios y perjuicios de un TLC con China, culminó con resultado positivo. En virtud de eso, Uruguay comenzará a negociar un acuerdo para reducir los aranceles a la importación, en busca de que las exportaciones locales ingresen de forma más favorable al mercado del gigante asiático.

La contracara es que la industria local pasaría a competir con productos chinos que ingresarían también en condiciones más favorables que hoy. En agregado, la negociación con China tiene escollos a nivel del Mercosur, que tendrá este jueves su cumbre de presidentes, donde Argentina podría volver a repetir sus reparos a la estrategia de Uruguay y la ausencia del presidente de Brasil generó especulaciones internas.

Expectativas sobre la cumbre del Mercosur y la posición de Uruguay

No creo que haya nuevas informaciones. Esta cubre tomó un rubro de bajo perfil. Brasil se va con gusto a poco. El MEF estaba en la postura de que se aceptara el 20% para el arancel externo común. Uruguay terminó el estudio de factibilidad pero hay un aceptación de hecho. Se toman decisiones, eso se metaboliza y queda. Si hay un desviador serial en el funcionamiento del Mercosur, ha sido Argentina. Nos pusimos un acuerdo que no es posible de sostener desde estos acuerdos institucionales. Los mecanismos para llegar a un nuevo resultado pueden ser variados. El tema de Uruguay es importante porque lo que está en la base de la política comercial son los países líderes. El atarse las manos con las relaciones con terceros es empezar a romper el modelo. Eso se ha hecho con el aval de Brasil, que es evidente.

Posición de Brasil en el bloque

Bolsonaro no creo que no vaya por el tema de Uruguay, como dijo la prensa argentina. Para mí el Mercosur es un acuerdo de facto. El Mercosur es un acuerdo y requiere un sistema de controversias. En el Mercosur los laudos no se cumplen. Es una traba al comercio de forma sustantiva, tanto como los impuestos a las exportaciones. En argentina los impuestos a las exportaciones son de forma escalonada. El tema sustantivo es que Argentina depende de sus impuestos del exterior.

Presidente de la Comisión De Comercio Exterior de la Cámara De Industrias

Con más detracciones a la materia prima, se generan un subsidio. Pero las detracciones están prohibidas. Argentina dijo que no iba a cumplir el laudo en su momento. Paraguay también tiene un régimen que viola el Mercosur. No somos una zona de libre comercio ni siquiera en el sentido que le da el artículo 24 del GAT. El Mercosur no cumple lo sustancial del comercio. Estamos en el período de transición y vamos a seguir en ese período. La principal perforación al arancel externo común es la zona franca de Manaos, que es un proyecto geopolítico. Hasta el 2073 el Mercosur no va a ser una zona de libre comercio. Acá no hay código aduanero común, una renta común. Hay un nombre pero en la realidad somos un acuerdo de complementación económica de Aladi.

Marcel Vaillant – profesor de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Universidad de la República

Si aceptamos que es un acuerdo de facto, tenemos que ver qué cosas funcionan. No es que no sea nada. Importan los poderes relativos de negociación. No es que Uruguay salga a hablar sobre el vaso medio vacío. Uruguay como gobierno lo que quiere conseguir es el aval y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Brasil. Nadie que está cerca de Brasil se quiere alejar de él. Es la economía relevante, líder. Uruguay logró atraer a un mercado como el de China. No es que esto sea una novedad. Es un hito importantísimo. Se logró con el aval explícito de Brasil. Uruguay no puede ir en contra de este simulacro de integración que Brasil lleva hace tiempo.

Presidente de la Comisión De Comercio Exterior de la Cámara De Industrias

En el Mercosur no hay seguridad jurídica. El tribunal permanente de revisión nunca se reunió para analizar nada. Nunca nadie lo consultó sobre nada. Es claro que cualquiera puede hacer lo que quiera. Uruguay no tiene condiciones para tomar medidas espejo respecto a lo que hacen otros. Las detracciones a la exportación lo hemos ido manejando bastante bien para tratar de defender a la industria nacional, pero si no hubiéramos hecho eso, hace rato que no teníamos más industria en ninguna de las cadenas agropecuarias.

TLC con China

Presidente de la Comisión De Comercio Exterior de la Cámara De Industrias

No me desvela saber qué dice el estudio de factibilidad. Me interesa saber las conclusiones. Es factible. Ahora viene la etapa de empezar a trabajar. Luego con la Cámara de Industrias. No ha salido al cruce del acuerdo, al contrario, ha trabajado para el estudio de prefactibilidad. Cosse puso una condición que nadie la lee: si entran de inmediato. Un acuerdo de libre comercio tiene como principio la gradualidad. Nadie va a aceptar una apertura inmediata del acuerdo. Hay productos que no son sensibles y luego habrá otros a largo plazo en el acuerdo. No solo importa la desgravación arancelaria, sino también el acceso al mercado. Esta no es una cuestión inmediata. Es curioso que China haya hecho acuerdos con países relativamente pequeños. El efecto más importante son los efectos directos como vendedores de alimentos agroalimentarios. El efecto indirecto más importante es que reduce el costo país. Lo más sintomático que ocurrió esto es cómo recibió Boris Jhonson a Lacalle cuando fue. Brasil está cambiando su relación con el resto del mundo. Hoy trancan los que eventualmente mañana creen que pierden.

Presidente de la Comisión De Comercio Exterior de la Cámara De Industrias