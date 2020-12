Daniel Añón: "Defiendo la mano de obra y el trabajo en el momento que estamos hoy"

El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta conversó sobre la problemática de los precios del gasoil, las decisiones por parte del gobierno y la aprobación del artículo de la LUC.

Tras la aprobación de un artículo en la Ley de urgente consideración, el gobierno analiza a través de un comité de expertos las características del mercado de combustibles. La comisión se conformó a fines de octubre y los técnicos tienen tiempo para recibir delegaciones hasta el 15 de diciembre, aunque ya ha habido algunos cruces por las propuestas que han llevado los sectores.

Uno de los últimos se registró entre el ministro de Industria, Omar Paganini, y los dueños de las estaciones de servicio.

Situación de mercado

Hubo una campaña política muy fuerte por parte del gobierno actual, antes y ahora, menos pero se está trabajando. Nosotros como gremial de los estacioneros decimos que apuntaba el precio del gasoil como dijo el gobierno, porque es el producto que se usa para el producto y para combatir fuera del país. Surgieron algunos entre dichos del ministro y yo, hemos hechos algunas propuestas para bajar el gasoil.

Medidas

Primero el fideicomiso sacarlo del gasoil. Habría que buscarle otra fuente de financiación, pero eso tendría que ver el gobierno de donde tendría que sacar el dinero para subvencionar el boleto. Después la segunda, por ley, se mezcla gasoil con biodiesel. En vez de abaratar, tiene un costo de cinco o seis veces mayor de lo que salía el litro de petróleo y eso representa un peso con cincuenta más. Nosotros proponemos que alguna ley sustituya esta, y obliga mezclar mínimo un 5%, que se mantenga la mezcla en el caso de que se mezcle biodiesel en el caso de que el petróleo esté por encima de los costos del biodiesel. Y depende de la cantidad que esté por encima, sea la cantidad que haya que mezclar. Esto se hace en la planta ALURA de Montevideo, y son 30 personas nada más. Estamos hablando de llegar a un gasoil a 35 pesos, sacar sus costos internos para poder llegar a ese precio. Estamos hablando de un gasoil de 29 pesos y eso podría llevar su tiempo, pero llegar a 35 es un precio competitivo a nivel regional y mundial.

Poder ejecutivo

Si alguna vez alguno distorsionó acá, fue por palabras que dijo en su momento el ministro, ojo hay buena relación con él, pero si un mes atrás dijo que casi lo que diría a pasar con otro de los artículos de la LUC que es el tema precios. El tema precios el ministro dejó de entrever algo que sería nefasto. Libertad de precio no puede haber, porque lo que salió en la LUC es precio máximo al público. Y lo que salió es que ANCAP venda a precio paridad e importación a las tres distribuidoras que existen hoy, Axion, Petrobras y Duxa la distribuidora de ANCAP, compitan en sus precios y negocien con nosotros. Nosotros no tenemos libertad, tenemos precio máximo. Si no se hace es por dos razones, el precio no se baja porque los números no dan, y competencia si hay, si uno ven que hay grandes personas que consumen mucho, hay precios que le hacen, pero no están en el surtidor. Algunos le regalan lavado y eso es bajar el precio. Si se le deja el precio a tres distribuidoras con lo que pasó el mundo, es que ellas tres pasan a ser un oligopolio, siempre subiendo. Acá lo que queremos modificar es el precio del público. Lo único que hace es que pierda su rentabilidad. Hay problemas más grandes todavía, corren riesgos las pequeñas y medianas empresas. Lo primero que va hacer de su estación de servicio para seguir sobreviviendo es sacar a sus empleados. Porque el 55% del costo para vender combustible es mano de obra y eso llevaría decir hagan autoservicio. Yo no estoy a favor de autoservicio, nunca lo estaré. Defiendo la mano de obra y el trabajo, más en un momento en el que estamos hoy. Sería un problema muy grave para los empleados de las estaciones de servicio. Esperemos a que salga que es lo que se va hacer con esto, nosotros estamos adelantando una posición para que se entienda, de que en ninguna parte del mundo existe una medida de estas. No se va favorecer al público, se favorecen tres compañías. El ministro no dijo que iba a dar marcha atrás, en algún momento me dijo que no iba a poner el zorro en el gallinero, y yo tengo confianza en él. Esperemos ir por un camino que sea normal.

Nafta

El problema es el siguiente. La nafta se hace todavía más difícil ya que, tiene una venta de público de 55 pesos, casi la mitad de la nafta son impuestos. Después tenemos en la puerta de la refinería llegamos a casi 20 pesos la venta de ANCAP con su ganancia, que en vez de dar ganancia está dando pérdida, tendría que estar más caro. Y la distribución que entre los tres estaciones la nafta son 9 pesos, en el gasoil son 7 pesos. Tocar la distribución es muy difícil, las estaciones se precisan y si se precisan las estaciones se precisan los fletes. Las distribuidoras dan cierto control de calidad, cada vez invierten menos en la estaciones pero es un tema de Mientras en la nafta donde no se le permita el detanol, son 3 pesos que se están pagando de más, por la mezcla del alcohol en el combustible, mientras no se toque el porland y la subvención del supergas, si nada se puede tocar entonces a nosotros no nos van a poder tocar. Mientras no se haga, va ser difícil bajar, es un tema bastante complejo con ANCAP y sus funcionarios, no solo mejorar la calidad de las plantas sino tomar reducción de las mismas. A nosotros nos exigen muchos, las estaciones de servicios en particular, somos unos de los comercios más controlados.

LUC

Eso sería una opinión personal que no me gustaría dar, no estoy a favor ni en contra, cada uno tiene derecho de hacer lo que la constitución le permita. En el 90% de las estaciones todos tenemos un contrato firmados con las distribuidora con duraciones de largos periodo, de hasta 15 años, en estas condiciones. Cambios de reglas de juego traería problemas jurídicos. No sería absolutamente nada bueno para un país cambiar las reglas de juego. Si hay que hacerlo sería gradualmente con fechas y reuniones. Yo opino que llegada al gobierno tenemos todos, pero creo que no sea un tema de llegada sino que iría por otro lado de peso e inversiones en el país y que puedan tener en otro orden que no sean de combustible. Quiero pensar que se quiere buscar lo mejor para mejorar el precio y confío en eso. Lamentablemente que la LUC salió votada de una manera que no se esperaba en el gobierno. No se puede hacer muchas modificaciones en eso.

Pandemia