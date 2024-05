"Communists" e "imperialist": Cosse felicitó en inglés a un político y millonario estadounidense y Da Silva retrucó en el mismo idioma

La precandidata frenteamplista felicitó a Michael Bloomberg por recibir un galardón de manos del presidente estadounidense Joe Biden.

La campaña electoral se tornó bilingüe, al menos por un rato y en la red social X, donde la precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse felicitó a un político y multimillonario estadounidense y recibió una respuesta del exsenador nacionalista Sebastián Da Silva.

"Congratulations to Mike Bloomberg for receiving the Presidential Medal of Freedom from president Joe Biden today. It’s the highest civilian honor in U.S, awarded only to those who make especially meritorious contributions to the world peace, or other significant endeavours. Huge Kudos", escribió Carolina Cosse, lo que se traduce como: "Felicitaciones a Michael Bloomberg por recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Joe Biden hoy. Es el honor civil más alto en Estados Unidos, otorgado sólo a aquellos que hacen contribuciones especialmente meritorias a la paz mundial u otros esfuerzos significativos. Felicitaciones enormes".

El condecorado es un multimillonario empresario de 82 años, fundador de la empresa Bloomberg L.P., que entre otras instituciones maneja la agencia de noticias Bloomberg News y el canal de televisión Bloomberg Television. Además, fue alcalde durante 11 años de Nueva York y es filántropo.

En octubre del año pasado la entonces intendenta de Montevideo fue invitada por la Fundación Bloomberg al evento CityLab2023, realizado en Washington D.C. Allí, gobernadores de varias ciudades del mundo "analizaron las nuevas tendencias en políticas públicas", según el comunicado de la comuna en ese momento.

La respuesta de Da Silva demoró solo 23 minutos en llegar. "It’s amazing to see how the candidate supported by the communists celebrates such an imperialist prize. Fact kills story", escribió en la misma red social. Esto se traduce como: "Es sorprendente ver cómo el candidato apoyado por los comunistas celebra semejante premio imperialista. Los hechos matan la historia".

La exintendenta de Montevideo es una de las figuras políticas más cuestionadas por el exlegislador. Semanas atrás, por ejemplo, criticó una frase de Cosse acerca de robos a escuelas de Rivera "por hambre".

"¿No habría que ocuparse de que 15 escuelas fueron robadas de diciembre ahora solo en Rivera? Lo que más vergüenza me da que hay dos robadas por hambre", dijo Cosse, y Da Silva respondió: "Es la versión 2024 de los niños que comen pasto. Es una vergüenza. Después se quejan de las campañas sucias. Para decir tremenda afirmación hay que tener pruebas. La gente humilde no roba escuelas, las cuida, hay que tener claro eso".