Daniel Caggiani: "De los grandes anuncios de política comercial, en estos dos años no ha habido ningún resultado"

El canciller Francisco Bustillo comparecerá hoy ante el Parlamento en régimen de Comisión General para explicar el avance en las negociaciones con China para la firma de un Tratado de Libre Comercio. El ministro fue convocado por el Frente Amplio, que tiene como objetivo acceder a información que hasta el momento se desconoce, y cuál es la hoja de ruta que está siguiendo el gobierno.

Estado del acuerdo de TLC con China

Es un estudio previo que estudia causas de economía y qué sectores se embromarían y cuáles podrían ser los impactos. En diciembre se dijo que iban a tener los primeros resultados, pero no hubo ningún resultado. Ahora, por el conflicto entre Ucrania y Rusia China podría haber parado su interés. En diciembre no hubo una presentación de resultados. No ha habido una comunicación oficial. Tampoco hubo información en las cámaras, que había generado una expectativa importante en la Cámara de Industria. Queremos saber qué pasó, si se pinchó el globo.

Creo que no hubo una misma posición entre China y Uruguay respecto a las expectativas de este acuerdo. Creo que el propio interés de China en la región, que no es solo en Uruguay. Hubo hechos que quizá generaron una falta de viabilidad al acuerdo. Uruguay primero dijo que quería hacer un acuerdo entre el Mercosur y China. Brasil quiere cumplir el pacto regional y no ve con buenos ojos que Uruguay firme el acuerdo. En lo regional hay mucho peso de los otros países y tampoco ven con buenos ojos que Uruguay avance solo y tenga beneficioso que ellos podrían no tener. Hay un contexto que puede enlentecer y empantanar las resoluciones y ahí no hubo quizá una buena acción del gobierno para vehiculizar estas acciones que eran importantes y quizá no llegan a buen puerto.

Uruguay ha avanzado en la construcción de relacionamiento bilateral. Uruguay tiene que ver cómo seguimos mejorándo al mercado de la carne. El gobierno confunde agenda comercial con agenda bilateral o política exterior y reduce las acciones de la políticas exterior a lo comercial, que es mucho más amplia. De los grandes anuncios de política comercial, en estos dos años no ha habido ningún resultado. Los países de la región han avanzado, como Ecuador. Con unos se avanza y con otros no, lo que no sabemos es por qué. Creo que también hay un problema de cómo se gestiona la estrategia en términos de viabilidad política. En la última cumbre de presidentes del Mercosur, es la primera vez que Uruguay veta una resolución y queda aislado. Eso habla de nuestra capacidad de política exterior de solventar grandes acuerdos.