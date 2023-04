Daniel Larrosa: "Las principales líneas de negocios de Antel están cayendo"

Antel anunció días atrás que el balance 2022 arrojó ganancias por 245 millones de dólares. El resultado fue catalogado como “extraordinario” por el presidente Gabriel Gurméndez, en virtud de que durante el año no se ajustaron las tarifas. Sin embargo, otra es la visión sobre los números y el rumbo de la empresa estatal que planteó el director por la oposición. El director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, dijo que "hace un año Antel pudo haber desarrollado las redes de quinta generación y no lo desarrolló porque el gobierno le mandató no hacerlo".