Darío Pérez apuesta por Daniel Martínez, pero cree que los errores del FA ponen en riesgo un cuarto gobierno

"A Martínez ya le dieron un codazo con la Intendencia: algunos ahora quieren repetir esa película", consideró el diputado.

El diputado frenteamplista (Liga Federal) Darío Pérez considera que es “absolutamente autoritaria” la idea de Vertiente Artiguista de que todo representante del Frente Amplio se considere autoexcluido en caso de no acatar las resoluciones de esa fuerza política.

Además, adelantó que no piensa renunciar al Frente Amplio y que si no lo quieren en sus filas, van a tener que echarlo.

La Vertiente Artiguista vs. Darío Pérez

Me llama la atención la actitud de los compañeros de la Vertiente: lo que pretenden tiene un corte estalinista. No he votado alguna cosa cada tanto, tampoco es para rasgarse las vestiduras. Me parece mucho. Pero reconozco que yo sí soy crítico con varias cosas. Creo que esta actitud viene directo hacia mí, y que tiene que ver con alguien que mandó hacer los mandados.

A veces hay grupos en el Frente Amplio que amenazan, pero llegado el momento no votan en contra.