Darío Pérez: “No me causa ninguna gracia tener que disentir con la dirigencia del Frente amplio”

El proyecto del Gobierno de reforma del Servicio de Pensiones y Retiros Militares, conocido como Caja Militar, generó nuevos roces en la interna del Frente Amplio.

El diputado por la Liga Federal (FA) se negó a votar el proyecto y fue criticado por sus pares.

Yo ya tomé una determinación que la comuniqué en el día de ayer. No me causa ninguna gracia tener que disentir con la dirigencia de mi propio partido político. No me de alegría, pero cuando hay cuestiones dudosas, como este impuesto, yo trato de ir a la fuente. Y para los frenteamplistas las fuentes son dos: Artigas y Seregni.

Aquí, la academia, a la que nos acostumbramos a despreciar, en su manifestación más importante, que es la Universidad, ha dado un informe que dice que este impuesto es inconstitucional. También la Ucudal dice que es inconstitucional. Y también distinguidos profesores lo señalan: se viola el artículo 67.

Esto significaría una doble imposición. Se puso la carreta antes de los bueyes: primero tendríamos que tratar la reforma de la mal llamada Caja Militar.

La cantidad de votos que yo pueda tener entre los retirados militares es cero: por lo que no dejo de votar esto por una cuestión electoral. Hay compañeros que piensan que este impuesto es por verdad, justicia y reparación. Pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Yo fui preso político y por eso me paro en respetar la Constitución.

Desde la investigadora de ASSE, dije que iba a votar a todas las investigadoras porque eran herramientas para transparencia. Hemos votado inconstitucionalidades. En el altar de la unidad de acción, cada vez dejamos más pilchas: las cosas tiene que tener un límite. Estoy planteando respetar la Constitución.

Subyacen y sobrevuelan sobre este impuesto 50 años de historias ríspidas y complicadas entre la izquierda y los militares.

