Director de la RAP de ASSE: "Estamos con una sobrecarga, pero no estamos saturados"

El pico de contagios de coronavirus con la nueva variante Ómicron generó una altísima demanda en el primer nivel de atención de salud. Si bien la mayoría de los casos no tiene gravedad, las consultas y las coordinaciones de hisopados hacen que el sistema esté tensionado, que haya esperas mayores a lo habitual y que los hospitales y mutualistas hayan multiplicado su carga laboral en pocas horas.

No escapamos a la tendencia general de otros centros. Estamos trabajando en ese sentido. Hay un aumento sustancial de la gente que consultan en nuestras puertas de emergencia. También informar que han aumentado el número de llamadas en nuestro call center, que fue creado para combatir esta pandemia. Detectamos personas para darles información y coordinar los hisopados. Estamos un aumento de un 15% de llamadas y en las puertas, pero estamos en camino de aumentar y reforzar. Estamos con una sobrecarga, pero no estamos saturados. Estamos muy preocupados pero con las ganas y el esfuerzo de poder subsanar esta situación.

No estamos a ajenos a ese tipo de situación como ha ocurrido en otros centros. Si bien ha habido un aumento de casos, no hay un aumento de gravedad. Brindamos todo nuestros funcionarios. No hay limitación en cuanto a uso de mascarillas, guantes, testeos. No estamos ajenos a loqueo cure en otros lugares. Ha habido, es inevitable, es parte del proceso de esta variante.

Lamentablemente 2021 nos creó una experiencia u estamos aceitados en el mecanismo. Teneos una guardia siempre, un equipo pendiente de las puertas, otro del laboratorio. Estamos preparados para cualquier situación. Hay una rápida respuesta.