Edila de Lavalleja considera que “Adriana Peña faltó a la verdad” y que se beneficia con fondos públicos al aumentar sueldos

La intención de la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, de aumentar sueldos a cargos de confianza política destapó una profunda polémica dentro del Partido Nacional. La Junta Departamental impidió esos aumentos y las acusaciones continúan. Entrevistada en Desayunos Informales, Peña afirmó que detrás de esta polémica hay una clara “intencionalidad política”.

Abordamos el tema junto a la edila nacionalista de Lavalleja (perteneciente al sector de Luis Lacalle Pou) Alexandra Inzaurralde.

Tengo el apoyo explícito de Luis Alberto Heber, que manifestó su respaldo contundente y con total convicción. Eso es importante para nosotros: la coherencia. Es verdad que no votamos el presupuesto, pero no se dice que había un 158 % de aumento en los tributos. No puedo votar eso y quejarme del ajuste fiscal a nivel nacional. Tiene que haber coherencia entre la política departamental y la nacional.

Si el aumento propuesto beneficia a la pareja de la intendenta, eso, de alguna manera, es beneficiarse a nivel personal con fondos públicos.

Discrepamos con las formas de relacionamiento político. Hay un permanente desconocimiento del Legislativo departamental.

No buscamos el rédito político, sino el cumplimiento. Agotamos las instancias jurídicas con un decreto interpretativo aclaratorio. Solo busca aclarar, no dice cosas que no diga el decreto original. Con el afán de querer pagar esos aumentos, la intendenta lo que hace es forzar una interpretación.

Esta forma que tiene la intendenta de manejarse políticamente es crear conflictos que son evitables. Estas cosas la colocan a ella en agenda pública.

Adriana Peña faltó a la verdad. La Intendencia debe cumplir con el decreto de la Junta Departamental sin ampararse en un informe del Tribunal de Cuentas. Para que eso le quedara claro, elaboramos el decreto aclaratorio.