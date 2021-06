El Museo Berro de Soriano sufrió un robo de al menos 50 piezas que eran vendidas por internet

A fines del año pasado se constataron robos en el Museo Paleontológico Alejandro Berro, en Soriano. Los hurtos fueron denunciados en febrero y hasta el momento se recuperaron 34 fósiles, pese a que las piezas identificadas son al menos 50 y no se descarta que puedan haber sido más. Pablo Toriño conversó sobre este caso.

La Fiscalía investiga el caso y la principal sospecha es que podrían haber sido robadas durante una —o varias— remodelaciones, informó La Diaria.

Cómo se da cuenta del robo de piezas del museo

Estaba buscando este tipo de cosas, pero nunca me imaginé encontrar cosas pertenecientes a un museo. Se da la casualidad que antes de la piezas yo las utilicé en mi tesis y las tenía bastante conocida y fijadas a la memoria. Al ver algunas de ellas me di cuenta de cuáles eran. Inmediatamente me puse en contacto con la Intendencia de Soriano y el Museo Berro para notificarles que estábamos frente a un hurto.

Los paleontólogos no tienen una asociación de Paleontología. Las comunicaciones fueron más bien informales. Contacté colegas de Montevideo y luego de que nos nucleamos hicimos una serie de recomendaciones, por ejemplo, la realización de la denuncia penal. En el segundo caso de enero nos volvemos a contactar sobre los avances y ellos dijeron que cumplen la función de recuperar las piezas. No hay un protocolo de cómo actuar en estos casos. Nos pareció importante contactar a otras instituciones para que aportar a su lugar la mejor estrategia posible. En diciembre fue el primer robo y el segundo fue el 20 de enero. La fecha del hurto no se saben exactamente. Todas las instituciones involucradas nos manejaron de manera discrecional. Hubo un acuerdo de todas las partes de que compartir esta noticia con la gente podría ayudar a concientizar sobre esto y recuperar más piezas. En internet se constataron 50 piezas. En principio, la mayoría están recuperadas y mañana va a haber que hacer una revisión completa del museo que son más de 400 para detectar eventuales faltantes.

La práctica de venta era al mejor postor. Sin un precio fijado por este tipo de material. Hay una investigación en marcha y es un proceso de Fiscalía. Probablemente estemos a un proceso de compra y venta de fósiles. Lo determinará la Justicia. Valor económico es difícil de precisar. No existe un valor fijado para los fósiles. La compra y venta de fósiles es algo muy complejo. No podría decir el precio. La mayoría son fósiles de criptodonte de 10 millones de años y luego había otros más recientes de 10- 15 mil años y había también de perezoso gigante.