Federico Muttoni: "Ver que hay empresas que se están animando a contratar es una buena noticia"

El director de la Consultora Advice analizó las distintas realidades de las personas en búsqueda de trabajo y cuánto puede llevar una disminución en la tasa de desempleo del país.

El desempleo volvió a subir en febrero. La cantidad de personas sin trabajo escaló al 11,1%, que alcanza a 198.000 uruguayos. Además, cuatro de cada 10 trabajadores fueron despedidos en marzo, según un nuevo informe del Banco de Previsión Social.

Alza en el número de desempleados

Crecimiento del sector tecnológico

Tenemos que saber que hay mucha cantidad de empleo disponible para desarrolladores. Hay toda una nueva nomenclatura que es diferente a lo que Uruguay tenía y eso es interesante. Esta es una posibilidad laboral para gene que tiene el aprendizaje presente y muchos de ellos ya están trabajando. Muchos de las personas que no tienen la oportunidad de trabajo van a poder mejorar su estabilidad en el mediano plazo porque hay una oferta suficiente. No hay una demanda suficiente. Ellos calculan 4000 personas que le faltan al sector.

Mucha gente se ha desalentado de ir a buscar trabajo. La gente no tiene que dejar de formarse. Hay que formarse. El mercado cambió de manera drástico y se aceleró. En el caso de la tecnología se triplica la cantidad y ahí nos damos cuenta de que hay una demanda que no está satisfecha.

Desde el Estado se dieron algunas oportunidades de formación, entre ellos algunos convenios que hizo Inefop. Miles de personas se registraron. El financiamiento de esto muchas veces viene de la mano de Inefop y reconozco que hay organizaciones públicas y privadas que estamos invirtiendo para apoyar a mucha gente. Hay mucha gente buscando y muchas empresas que necesitan y no encuentran. Se ha profundizado este descalce en Uruguay y no tiene una solución en el corto plazo si no cambiamos la estructura. Lo que hemos visto es que ha habido algunos cambios en la matriz de lo que se está pidiendo en cuanto a la descripción funcional. Hicimos un estudio de la demanda y vimos que había un reconversión de la demanda de trabajadores. Aún teníamos entre el 75 % y 80 % de los cargos que no requerían de una gran capacitación y hoy esto se redujo drásticamente al 45 %. A mayor capacitación, mayor cargo profesionalizado se sigue profundizando. Con la pandemia hemos visto que crece el trabajo independiente. Esto ha tenido una escalada muy importante con la mentalidad del uruguayo de trabajar de manera más independiente.

En términos generales se pide mayor calificación. Hoy una industria moderna requiere que se siente frente al monitorear y observe. Lo que pasa en la celulosa es el ejemplo evidente. Eso va de la mano de la capacidad de reinventarse de cada una de las industrias. En todas las funciones es necesario aprender. Las personas que no estén dispuestas a aprender permanentemente van a tener un problema del mercado de trabajo y de acceso a las oportunidades. No se le puede pedir solo a las personas que lo hagan. Hay que acompañarlo con las ofertas. Muchas veces quien más necesita capacitación no es consciente de su necesidad. Hay un resistencia importante para recibirla capacitación.