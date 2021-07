Francisco Legnani sobre el rechazo al fideicomiso en Canelones: "El argumento económico cae por su propio peso"

El rechazo de la Junta Departamental de Canelones a un fideicomiso por US$ 80 millones ideado por la intendencia liderada por Yamandú Orsi generó un cortocircuito a nivel nacional entre el oficialismo y la oposición debido al rol que adoptaron el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, para alinear a toda la coalición detrás del voto negativo. "Canelones hizo todo lo posible porque se aprobaran en otros dptos, Presidencia hizo todo lo posible para que esto no se aprobara en Canelones", expresó el secretario de la Intendencia de Canelones.

Orsi publicó un video en el que aseguró que “el diablo metió la cola" y acusó a Presidencia de presionar directamente a los ediles, algo que fue rechazado por el Poder Ejecutivo que se limitó a señalar que el fideicomiso era inconveniente porque estaba armado de forma desprolija.

Balance sobre el rechazo al fideicomiso

Fuimos la primera intendencia que estructuró un fideicomiso en el 2005. La deuda era de 130 millones de dólares, lo que eran tres presupuestos de la época. Se estructuró un fideicomiso de pago hasta el 2026. Hoy son 140 millones de dólares que se deben de capital. Son dos tercios de un presupuesto anual. Tenemos un superávit que lo utilizamos como soporte para pedir este tipo de endeudamiento. El riesgo financiero es casi nulo. La cobranza está garantizada porque se hace descentralizado. Tenemos una experiencia de cinco fideicomisos aprobados por la Junta. Venimos pagando regularmente. Venimos pagando hace 16 años el fideicomiso. No deberían preocuparse por los 20 años para adelante. El tema económico no es un argumento, los años tampoco. Los antecedentes nos avalan. Cuando Orsi entregue el mandato habrá un superávit, una garantía de cumplimiento. El argumento económico cae por su propio peso. Canelones ha crecido exponencialmente del 2005 a la fecha, aun pagando fideicomiso. Eso nadie lo puede negar.

El edil manifestó que se votó en bloque y que no se vota por pedido de Presidencia. Acá se trabajó mancomunadamente con todos los gobiernos departamentales. Se presentaron propuestas por parte del PN. Estas declaraciones que hicieron los ediles son muy difíciles de apagar porque vienen desde las tripas y porque salen sinceras. Quedó mucho trabajo por el camino que ellos realizaron. Se dialogó, se intercambió. Nosotros somos proactivos y entendemos que esta página hay que darla vuelta y hablar con los ediles qué obras se pueden hacer y qué no. En 2025 vamos a entregar un Canelones un poquito mejor que cuando asumimos, ese es el compromiso que asumimos con los y las canarias y lo vamos a cumplir.

El día después fue de análisis, evaluación y nos deparamos en los días siguientes con la buena noticia que había varios interesados para ver cómo aplicar un endeudamiento que pudiera pagarse dentro del periodo y si bien no realiza todas las obras, sí realizar parte de ellas. Eso fue lo que en esta primera semana hemos estado trabajando. Nos cuesta ver si mandamos un instrumento de estos de nuevo a la Junta. Luego de intercambiar 50 días con los ediles, dos intercambios con el intendente, luego de manifestaciones públicas de ediles que se mostraban proclives y que por un mandato de Presidencia el PN no vote y que el sector del PC haya esperado al sector batllista a los referentes del departamento con tanques de guerra por un voto porque el objeto era mantener la coalición a nivel nacional, poco más nos queda que opinar y decir que es muy difícil que si mandamos un instrumento de estas características nuevamente se apruebe. Se dijo que era contradictorio y que quedaban obras por el camino. Escuché a un ministro del gobierno decir que “el modelo de Canelones está agotado”. Pongámoslo en contexto. Fue el ministro Peña. Peña fue legislador por el departamento la faena del Partico Colorado en las elecciones fue muy magra. El edil que tiene no responde a la línea de Peña, sino que a la línea batllista. Esas apreciaciones subestiman el voto del ciudadano y al vecino de Canelones. Peña está celoso defensor de Presidencia y se coloca como un fiel escudero del Herrerismo. El PC viene perdiendo identidad. En la medida que se perpetúe esta línea de conducción van a terminar circunscriptos a una sucursal del PN y eso no es bueno para todo el sistema político uruguayo ni para el Partido Colorado.

Solicitudes de fideicomiso anteriores

Aquel fideicomiso de esa deuda monstruosa en el 2026 se va a terminar. La situación de la intendencia lo permite. No tenemos ningún temor en afrontar una situación de endeudamiento de estas características. Se ve reflejado en el territorio. Siempre se nos fue preguntando qué porcentaje de ejecución llevábamos y nosotros siempre íbamos reportando. Lo único que queda es la reforma de la Plaza de Sauce y Peña lo sabe. Su partido propuso una comisión de seguimiento. Su partido propuso destinar en caso que no se consolide la obra metropolitana, para el sector productivo, y se accedió. Eso quedó en el camino por mantener unida la coalición nacional. Eso no resiste ni dos minutos de análisis.

Me parece que intereses electorales atrás de esto hay. Hace un mes se llevó a cabo una reunión en el Parlamento para conformar coalición en Canelones en 2025. Es válido. No es el tiempo. Ya habrá cálculos para la gestión electoral. Hay intencionalidad cuando se dice que el modelo de Canelones está agotado. Hay injerencia y hay presión. No se preocupen por Orsi. Orsi está abocado a gobernar. Orsi asumió hace 8 meses a la intendencia y despreocúpense de Orsi. Delgado solicitó si se podía abrir un canal de diálogo en Rocha y en Río Negro. Eso se dio. El tema es que al realidad política de cada dpto que es única. El intendente que asumió es un recitado contra el gobernó que se fue y las heridas están abiertas. Acá en Canelones habíamos trabajado todos juntos. Canelones hizo todo lo posible porque se aprobaran en otros dptos, Presidencia hizo todo lo posible para que esto no se aprobara en Canelones.

Orsi no puede garantizar un resultado en otro departamento. Eso que se dice que el FA no acompaña instrumentos en otros deptos., eso no es válido. Lo de Rocha y Rio negro es cierto que Orsi asumió el diálogo. Hubo injerencia del gobierno y la sigue habiendo. Naturalmente que en este momento tenemos ánimos crispados. Es necesario y sano para el país que el dialogo retorne su modo habitual. Vamos a seguir trabajando codo a codo con el Mides como lo estábamos haciendo. Ese trabajo sigue existiendo. Se generó una tensión y quedó un malestar general. Estamos en un momento complejo que se da por una injerencia del gobierno nacional y que molestó.

Los fideicomisos con cinco. Vamos a volver a recorrer los 30 municipios por parte de la dirección local. Vamos a ver y analizar las propuestas que tenemos arriba de la mesa y cuáles vamos a aceptar. Lo vamos a sumar al presupuesto que tenemos para ahora y en función de eso vamos a recorrer y evaluar con los alcaldes qué obras haremos y cuáles quedarán por el camino. Para obras viales teníamos 37 millones de dólares destinados. Se suman a los 55 millones que ejecutamos con el fideicomiso pasado. Hay que sumarle lo que nosotros destinamos con personal propio. Vamos a ver qué de todo que teníamos proyectado vamos a poder llevar a cabo. Confiamos en que la mayoría de las cosas podremos sacarlas adelante y vamos a cerrar de muy buena forma este periodo de gobierno.