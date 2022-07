Gastón Tealdi: "Soy optimista de que el fútbol uruguayo pueda volver el fin de semana que viene"

El vicepresidente de la AUF indicó que en la reunión entre la AUF, la MUFP y la Secretaría Nacional de Deportes fue muy positiva y que el próximo miércoles a partir de las 16 horas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibirá una delegación de la AUF en donde tratarán de "buscar los caminos de entendimiento para poder levantar las actividades".

Reunión entre la AUF, la MUFP y la Secretaría de Deporte

Una de las cosas que planteamos que más allá de las situaciones que pueda dar la AUF que ya hemos tomado unas medidas concretas, también era importante que las autoridades públicas tomen conocimiento de esta situación y nuestro interlocutor es la Secretaria Nacional de Deportes por eso inmediatamente le pedios una reunión a Sebastián Bauzá, que fue concedida inmediatamente para ayer a las 16:30. Tuvimos esa reunión donde pudimos plantearle la problemática que estamos pasando y que está pasando el fútbol hubo directivos de Villa Española que pudieron plantear algunas situaciones que está viviendo y que a nosotros nos preocupa. No es normal que renuncie toda una directiva. Lo que sí visualizamos determinados hechos que renuncie una directiva, que renuncie un cuerpo técnico, jugadores que manifiestan su voluntad de no continuar, un proyecto que se trabajaba a nivel barrial. Para mí esto es un tema de fútbol. En definitiva Villa Española una directiva amiga que tenía muy buena relación con nosotros que lamentablemente se ve en vuelta en esta situación y nosotros tenemos que dar respuesta. La reunión de ayer era para tratar de buscar caminos e inmediatamente se hizo contacto con el Ministerio del Interior. El miércoles, el ministro Heber va recibir una delegación de la AUF a las 16 horas y ahí en esa situación estamos tratando de buscar los caminos de entendimiento para poder levantar las actividades. Si bien estamos preocupados por las actividades ya que es un calendario bastante complicado con un Mundial a fin de año, el calendario está apretado y nos preocupa las situaciones de violencia y tenemos que tomar cartas en el asunto.

El encuentro fue muy positivo. No era una reunión con el objetivo de levantar las medidas inmediatamente. Más allá de que la situación de Villa Española haya sido el detonante de toda esta situación y el motivo de la decisión de la MUFP de paralizar las actividades consecuentemente por un tema administrativo decidimos suspender la fecha del fin de semana pasado. La realidad es que había determinados hechos que venían sucediéndose hechos de violencia tanto dentro del terreno de juego que es competencia de la AUF como fuera del terreno de juego, a nosotros nos venía preocupando mucho. Nos ha pasado de que tuvimos que hablar con la mutual de futbolistas a los efectos que no se suspendieran las actividades en el partido de Cerro y La Luz donde fueron más de un hecho de violencia graves. Entendimos que teníamos que liderar un proceso por eso citamos a todas las partes, en realidad los gremios, tanto la de jugadores como la de entrenadores, la gremial de árbitros también. También citamos a nuestra comisión de seguridad y al responsable de la comisión sobre todo para buscar caminos de solución.

Denuncia pública por hechos de violencia

Medidas

Reforzar la seguridad. La Policía únicamente la función que realiza dentro del escenario es la custodia de los árbitros. Dentro del recinto deportivo lo que son los guardias de seguridad a veces los guardias no tienen los elementos necesarios como para enfrentar una situación de violencia, eso es una realidad. Por ahí de alguna manera trataremos de buscar el camino de acercamiento y entendimiento para tratar de buscar una solución. Como nos dicen los expertos en seguridad es que nadie nos va garantizar la seguridad y que los hechos de violencia sucedan, pero sí tenemos que trabajar fuertemente para tratar de evitarlos y que no se vuelvan a repetir. El fútbol es un ámbito para la familia y lamentablemente estos hechos lo que hacen es alejarlas del fútbol y que nosotros tenemos que trabajar fuertemente para que la familia vuelva.

Tipos de violencia

En las conversaciones que tuvimos con Villa Española, ellos de alguna forma lo atan a toda esta situación política porque cada club es un voto en una situación política dividas un voto puede hacer una diferencia, nosotros no tenemos los elementos como para poder atar, sino que será en definitiva la Justicia la que determine.

Tenemos que ser categóricos y rechazar cualquier tipo de violencia. Sabemos que históricamente ha estado presente, es una cuestión que lo hablamos con las autoridades. En marzo del año que viene tenemos elecciones en la AUF, establecimos un proceso para licitar los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Hemos contratado agencias internacionales que nos han marcados cuáles son los valores que se manejan por lo que son los derechos de televisión del fútbol uruguayo que es mucho menos de lo que se paga que lo que debería de pagarse.

Los informes que tenemos es de lo que hoy genera y se paga abonando por el fútbol. Por lo menos dos veces y media más es lo que se debería llegar. Son factores que nosotros vemos de por qué el fútbol uruguayo está como está. Por qué hay jugadores que prefieren irse a jugar a la liga boliviana o peruana y no quedarse en la liga uruguaya. Si bien los jugadores ganan mucho, no ganan mucho en comparación con lo que se gana en otras ligas. Es algo que debemos atender. El dinero que se recibe por derechos de televisión no es para la AUF, la AUF no toca un peso de esos fondos, van todo directamente para los clubes. Si bien es cierto la empresa que actualmente tiene los derechos de televisación, Tenfield, los tiene hasta fines de 2025, nosotros encaramos un proceso de licitación que esperamos poder cumplirlo antes de fin de año. Sabemos que hay muchos interesados. Creemos que es un camino importante para el fútbol uruguayo, para los clubes y nosotros no vamos a desistir de esa ruta.