Gerardo Caetano: "Vázquez cambió la izquierda en una lógica decisionista; a la izquierda le hizo un gran favor"

El politólogo e historiador analizó la figura política del expresidente Tabaré Vázquez y cuál es el legado que le deja a la vida política del país.

Tabaré Vázquez fue el primer intendente del Frente Amplio en Montevideo, en 1990; luego fue el primer presidente de esa fuerza política, en 2005; y después se convirtió en el primer mandatario de izquierda en ser reelecto en 2015. Su muerte implica el cierre de un ciclo para la historia de su partido y también para la de todo el país, que ayer lo despidió a sus 80 años.

Análisis de la figura de Vázquez

Fue un gran presidente en la primera presidencia y creo que en la segunda presidencia no cumplió con las expectativas que se tenía. El cambio económico a nivel internacional fue muy fuerte y la mayoría de los países entraron en recesión. Lo importante fue no haber perdido lo que se había acumulado, pero eso no colmó las expectativas. Ese electorado en primera vuelta que le otorga al FA nueve puntos menos que en el 2014 es la expresión de descontento. Era un piso importante, pero no tenía nada que ver con la primera vez.

Vázquez entorno a la presidencia luego de una revolución electoral que él fue el protagonista. Vázquez hacía 20 años que era el dirigente popular más importante del Uruguay y la popularidad de Mujica vino después. Tuvo un ascenso impresionante en el caudal electoral del Frente Amplio. Tal vez “caudillo” no sea la palabra más adecuada. Incluso él reugia de esas palabras. Vino bien de abajo y quizá fue el que vino más de abajo. Él era muy orgulloso de eso. A él no le contaba lo que era la pobreza. Sabía lo que era la pobreza. Eso le permitió llegar al Frente Amplio a estratos sociales y a barrios a lugres que no había llegado. El FA tenía fuerte apoyo en la costa. Después de Vázquez en barrios como La Teja , Cerro o Casabó era una presencia muy contundente.

En la primera presidencia él distribuyó su gabinete en dos. De un lado los principales líderes y en otro la gente de su confianza que lo había apoyado en la Intendencia de Montevideo. En la segunda presidencia fue una sorpresa. A los dos días ya tenía armado su gabinete. Generó malestar. No estaban los líderes y tampoco habían estado consultados. En la segunda presidencia tuvo una capacidad de ejercicio del mando muy fuerte. No era el gabinete como el primero representativo como el primero.