Romina Celeste se desdijo sobre promesa de ser diputada: "Fue un momento impulsivo, quería que hablen de ella", dijo su abogada

"Queda bastante claro que sería únicamente de ellas (Papasso y Díaz) la ideación, planificación y ejecución del plan", agregó.

La abogada de Romina Celeste Papasso, Elizabeth Frogge, dijo este miércoles a Telemundo que su defendida buscaba "que hablen de ella" y por eso mintió al decir que alguien le había prometido ser diputada a cambio de que ideara una acusación falsa contra el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi.

Papasso aseguró este lunes que "por supuesto" había gente "detrás" de la denuncia contra Orsi, aunque no dio nombres. Según dijo en ese primer momento, estas personas no le ofrecieron dinero para que impulse la denuncia falsa de la trabajadora sexual Paula Díaz, sino que la "ilusionaron". "Me ofrecieron ser diputada", expresó a Telemundo.

"(En el juzgado) lo desmintió. Había sido un momento impulsivo donde quiso darle material a la prensa para que hablen de ella", aclaró la abogada, y añadió que estas "mentiras" la "perjudican" porque sigue "cometiendo delitos".

En este camino, Frogge enfatizó que "de la carpeta investigativa no surge que haya ningún tipo de terceras personas" detrás de la acusación falsa, sino que queda "bastante claro que sería únicamente de ellas (Papasso y Díaz) la ideación, planificación y ejecución del plan".

De todas formas, la profesional matizó que será la Justicia la que defina esto luego de que se hagan las pericias a los celulares de ambas mujeres.

Frogge indicó que Papasso y Díaz están "enemistadas" y "se acusan entre sí" de lo ocurrido. "Se echan la culpa, una dice que fue idea de la otra y viceversa", manifestó.

Papasso fue imputada y estará 90 días en reclusión domiciliaria total con dispositivo electrónico mientras la fiscal Sandra Fleitas continúa la investigación.

"Ella está bien, en su casa, tranquila. Está recapacitando sobre lo que hizo", narró la abogada.

Entre las medidas cautelares que se le impusieron, está la prohibición de comunicarse con Orsi y el "consejo" de que no hable con la prensa. "No es una prohibición, pero (se le impone) que tenga el perfil más bajo posible".